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WHITE PLAINS.- Más de 60 residentes y líderes comunitarios de Westchester County participaron en una audiencia pública para exigir que las necesidades de las familias trabajadoras y de las comunidades vulnerables sean una prioridad dentro del presupuesto del Condado para 2027.

El encuentro se realizó el jueves 12 de noviembre en el Doles Center, en Mount Vernon, donde los ciudadanos tuvieron la oportunidad de presentar sus preocupaciones y solicitar mayores inversiones en servicios esenciales. La audiencia forma parte del proceso de revisión del presupuesto propuesto por el ejecutivo del condado, Ken Jenkins, para el próximo año.

Entre las principales demandas presentadas por los participantes destacó la necesidad de ampliar los programas de cuidado infantil subsidiado, debido a que numerosas familias enfrentan dificultades para pagar guarderías y centros de atención para sus hijos mientras trabajan.

Los residentes señalaron que el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles es fundamental para que los padres puedan conservar sus empleos, continuar sus estudios y mejorar sus condiciones económicas. También solicitaron más recursos para programas extracurriculares que permitan a niños y adolescentes acceder a actividades educativas, deportivas y culturales después de finalizar sus jornadas escolares.

Otro de los asuntos planteados fue la necesidad de proteger y fortalecer los servicios destinados a las víctimas de violencia doméstica. Representantes comunitarios pidieron que el presupuesto garantice recursos suficientes para organizaciones que ofrecen refugio, asesoramiento, asistencia legal y acompañamiento a personas que enfrentan situaciones de violencia familiar.

Asimismo, se reclamó mantener el financiamiento de programas culturales y artísticos, considerados importantes para promover la integración social, la participación juvenil y el desarrollo de las comunidades del Condado.

La audiencia fue convocada por el legislador Tyrae Woodson-Samuels, presidente del Comité de Presupuesto y Asignaciones de la Junta de Legisladores de Westchester.

Durante el encuentro también estuvieron presentes el presidente de la Junta, Vedat Gashi, el vicepresidente Terry Clements y otros representantes legislativos. Woodson-Samuels destacó la importancia de escuchar directamente a los residentes antes de tomar decisiones sobre la distribución de los recursos públicos.

La Junta deberá equilibrar las solicitudes de mayores inversiones sociales con la responsabilidad de controlar el impacto económico del presupuesto sobre los contribuyentes.

El proceso de participación ciudadana continuó con otras audiencias públicas: una se realizó el miércoles 18 de noviembre el Ford Administration Building Auditorium, en Peekskill, y otra tendrá lugar el 9 de diciembre a las 7:00 de la noche en la sede de la Junta de Legisladores, en 148 Martine Avenue, octavo piso, White Plains.

La votación final del presupuesto está prevista para el 14 de diciembre de 2026.

Las demandas de los residentes plantean un desafío para las autoridades: decidir cuánto invertir en cuidado infantil, educación, protección familiar y programas comunitarios sin aumentar excesivamente la carga financiera de los contribuyentes.