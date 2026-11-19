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NORWALK.- El programa de asistencia para calefacción de invierno de Connecticut enfrenta nuevas dificultades debido a que cada vez más empresas proveedoras de combustible están abandonando el sistema estatal, lo que genera preocupación sobre la capacidad de atender a miles de familias de bajos ingresos durante los meses más fríos.

La situación afecta al Programa de Asistencia Energética de Connecticut (CEAP), que proporciona ayuda económica a los hogares que necesitan combustible para mantener sus viviendas calientes.

Según las autoridades, se espera que más de 94,000 familias reciban asistencia durante la temporada 2026-2027. Sin embargo, la reducción del número de distribuidores participantes amenaza con complicar las entregas.

Uno de los principales problemas está relacionado con el sistema de compensación que reciben las compañías por suministrar combustible a los beneficiarios. Los proveedores aseguran que los precios que pagan para comprar combustible pueden aumentar rápidamente, mientras que los mecanismos de reembolso del programa no siempre reflejan esos incrementos a tiempo.

Chris Herb, presidente de la Asociación de Comercializadores de Energía de Connecticut, advirtió que esta situación representa un riesgo financiero para las pequeñas y medianas empresas.

Según los datos disponibles, el número de proveedores participantes pasó de 325 durante la temporada 2016-2017 a solamente 214 en 2023-2024.

Después de algunas reformas legislativas, la cifra llegó a recuperarse hasta 259, pero posteriormente volvió a descender: había 207 compañías la temporada pasada y actualmente quedan aproximadamente 192.

La preocupación aumenta debido al encarecimiento del combustible para calefacción.

Según datos del Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut, el precio minorista promedio del combustible de calefacción alcanzó los 5.71 dólares por galón durante la semana del 9 de noviembre de 2026, aproximadamente un 55% más que en el mismo período del año anterior.

Este incremento representa una carga adicional para los hogares que dependen del combustible para calentar sus viviendas y también dificulta que los distribuidores puedan mantener sus operaciones dentro de los límites de compensación establecidos por el programa.

Por su parte, el Departamento de Servicios Sociales de Connecticut sostiene que ha implementado reformas para mejorar las condiciones de participación de las empresas, incluyendo un aumento de 15 centavos por galón en la compensación general autorizada para esta temporada.

La administración del gobernador Ned Lamont también destinó 12.7 millones de dólares adicionales de fondos estatales para permitir que se distribuyan más ayudas durante los primeros meses de la temporada de calefacción.

El Gobierno estima que contará con suficientes proveedores para atender a los beneficiarios elegibles, aunque reconoce que mantener una red adecuada de distribuidores constituye un desafío permanente.

La situación preocupa especialmente a organizaciones que trabajan con adultos mayores y familias vulnerables.

Nora Duncan, vicepresidenta de la Junta Asesora Estatal de Energía y Agua para Personas de Bajos Ingresos y directora de AARP Connecticut, advirtió sobre la importancia de garantizar que los beneficiarios puedan conseguir empresas que efectivamente les entreguen el combustible.

Para la temporada 2026-2027, el CEAP ofrece beneficios básicos de entre 355 y 705 dólares, dependiendo de los ingresos, el tamaño del hogar y otros factores.

Las solicitudes están abiertas y pueden realizarse a través del Departamento de Servicios Sociales y las agencias comunitarias correspondientes.

El gran interrogante es si Connecticut conseguirá mantener suficientes proveedores para que la ayuda económica llegue realmente a quienes más la necesitan antes de que las temperaturas desciendan aún más.