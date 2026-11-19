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PORT CHESTER.- La ciudad de Port Chester continúa enfrentando dificultades con su infraestructura de distribución de agua después de registrar cuatro roturas de tuberías principales en menos de un mes.

Los incidentes han provocado interrupciones del servicio, inundaciones en algunas calles, problemas de tránsito y preocupación entre residentes y comerciantes.

La situación ha generado cuestionamientos sobre el estado de las redes subterráneas y la capacidad de las autoridades para garantizar un suministro de agua confiable a la comunidad.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió el jueves 12 de noviembre en la Westchester Avenue, convirtiéndose en la cuarta rotura registrada en un período inferior a 30 días.

El problema se suma a otros desperfectos ocurridos durante las semanas anteriores, algunos de los cuales provocaron inundaciones en intersecciones y dejaron temporalmente sin servicio de agua a residentes y establecimientos comerciales.

Ante las interrupciones, las autoridades municipales llegaron a habilitar el centro para personas mayores como punto de acceso a agua corriente y baños para quienes necesitaran estos servicios.

El alcalde de Port Chester, Luis Marino, manifestó su descontento por la repetición de estos incidentes y pidió disculpas a los residentes y propietarios de negocios afectados. El funcionario explicó que, según la información recibida, parte del problema podría estar relacionado con mapas históricos incorrectos que identifican la ubicación de las tuberías subterráneas.

Algunos de esos registros tendrían varias décadas de antigüedad y no reflejarían con precisión dónde se encuentran las líneas de agua existentes.

Marino también indicó que buscaría conversar con el ejecutivo del condado para explorar posibles soluciones.

Las autoridades municipales señalaron que algunos de los daños se produjeron cuando contratistas que trabajan para Veolia, empresa responsable del sistema de agua, encontraron tuberías existentes en lugares donde los planos indicaban que no había infraestructura.

Durante los trabajos de excavación para instalar nuevas líneas de mayor capacidad, una maquinaria golpeó accidentalmente una tubería subterránea, provocando otra rotura. El municipio está trabajando con la compañía para actualizar los registros, identificar correctamente las instalaciones existentes y reducir las posibilidades de nuevos accidentes durante las obras.

Mientras continúan los trabajos, Port Chester enfrenta el desafío de modernizar una infraestructura que ha quedado rezagada frente al crecimiento de la comunidad.

El municipio también desarrolla un importante programa de renovación del sistema de alcantarillado, con inversiones cercanas a los 40 millones de dólares para sustituir tuberías antiguas, aumentar la capacidad de drenaje y reducir los desbordamientos durante las lluvias intensas.

Aunque estas obras corresponden al sistema sanitario y no directamente a la distribución de agua potable, forman parte de un esfuerzo más amplio de modernización.