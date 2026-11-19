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STAMFORD.- Las autoridades sanitarias de Connecticut están expresando preocupación ante el rápido incremento de los casos de influenza durante las últimas semanas, después de confirmar que nueve residentes mayores de 50 años han fallecido a causa de complicaciones relacionadas con la gripe desde finales de septiembre.

El Departamento de Salud Pública de Connecticut (DPH) informó que la temporada de influenza 2026-2027 comenzó antes de lo habitual y que la actividad del virus está aumentando considerablemente, por lo que exhorta a la población a tomar precauciones, especialmente a los adultos mayores y las personas con condiciones médicas preexistentes.

De acuerdo con los datos estatales publicados el 13 de noviembre, Connecticut había registrado 2,506 casos de influenza y aproximadamente 324 hospitalizaciones desde el comienzo de la temporada. Durante la semana que terminó el 7 de noviembre se reportaron 732 nuevos casos, lo que representa un incremento del 1,043.6% en comparación con la misma semana del año anterior.

Las hospitalizaciones relacionadas con la gripe también experimentaron un aumento significativo, con un incremento del 1,285.7% respecto al mismo período de 2025.

Los especialistas señalan que la influenza tipo A está impulsando gran parte del incremento registrado durante las primeras semanas de la temporada. Sin embargo, las autoridades sanitarias esperan que la influenza tipo B también aumente su presencia conforme avance el invierno.

La preocupación es que las reuniones familiares, las celebraciones de Acción de Gracias y Navidad y la permanencia de personas en espacios cerrados puedan facilitar la propagación del virus. Aunque la actividad gripal está aumentando rápidamente, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) advierten que un comienzo temprano no significa necesariamente que toda la temporada será más grave que las anteriores.

Ante esta situación, el Departamento de Salud Pública recomienda que todas las personas mayores de seis meses reciban la vacuna anual contra la influenza, especialmente los adultos de 65 años o más, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas o tienen sistemas inmunológicos debilitados.

Hasta mediados de noviembre, aproximadamente 944,963 residentes de Connecticut habían recibido la vacuna correspondiente a esta temporada. Además, el estado puso en marcha el programa Connecticut Vaccines for Adults, que proporciona vacunas gratuitas contra la gripe a adultos sin seguro médico o con cobertura insuficiente.

Más de 4,000 dosis habían sido distribuidas a través de 48 centros participantes.

La comisionada de Salud Pública de Connecticut, la doctora Manisha Juthani, recordó que la influenza puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte, particularmente entre las personas mayores.

Las autoridades también recomiendan lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca al toser o estornudar, limpiar las superficies de uso común y permanecer en casa cuando se presentan síntomas.

Quienes pertenezcan a grupos de alto riesgo deben comunicarse tempranamente con sus proveedores médicos, ya que los medicamentos antivirales pueden ser más efectivos cuando se administran poco después de comenzar la enfermedad.

La información sobre clínicas de vacunación está disponible en el portal del Departamento de Salud Pública de Connecticut.