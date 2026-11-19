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HARTFTORD.- La posibilidad de eliminar completamente los impuestos estatales sobre los ingresos provenientes de pensiones y del Seguro Social vuelve a ocupar un lugar importante en el debate político de Connecticut.

Legisladores estatales están impulsando propuestas para aliviar la carga económica de los jubilados y permitir que las personas mayores conserven una mayor parte del dinero que reciben después de años de trabajo.

La iniciativa busca convertir al Estado en un lugar más atractivo para vivir durante la jubilación, especialmente ante el elevado costo de la vivienda, los servicios públicos, los medicamentos y la atención médica.

Entre las iniciativas presentadas durante 2026 figura el proyecto de ley HB 5094, introducido por la representante republicana Gale Mastrofrancesco, que propone eliminar el impuesto estatal sobre los beneficios del Seguro Social y los ingresos provenientes de pensiones o anualidades para todos los contribuyentes.

Una propuesta similar, identificada como SB 70, fue presentada por los senadores Rob Sampson y otros legisladores republicanos, junto con Mastrofrancesco. Ambos proyectos fueron remitidos al Comité de Finanzas, Ingresos y Bonos de la Asamblea General.

Otra iniciativa, el proyecto HB 5097, presentado por el representante Mark Anderson, plantea eliminar los límites de ingresos que actualmente determinan quiénes pueden beneficiarse de determinadas deducciones fiscales sobre el Seguro Social, las pensiones, las anualidades y algunas distribuciones de cuentas individuales de jubilación (IRA).

De aprobarse, esta medida permitiría ampliar los beneficios fiscales a jubilados que actualmente no califican para las exenciones completas debido a sus ingresos.

La propuesta también ha encontrado respaldo entre legisladores demócratas. La senadora estatal Cathy Osten, copresidenta del Comité de Asignaciones Presupuestarias, manifestó su interés en impulsar durante la sesión legislativa de 2027 la eliminación total de los impuestos estatales sobre las pensiones y los beneficios del Seguro Social.

Su argumento es que Connecticut debe ofrecer mejores condiciones económicas para los adultos mayores y evitar que los jubilados se marchen a otros estados donde la tributación de los ingresos de retiro puede ser más favorable.

Actualmente, Connecticut ya ofrece exenciones fiscales para buena parte de los ingresos del Seguro Social y las pensiones, pero todavía existen beneficiarios que deben pagar impuestos estatales dependiendo de sus ingresos.

La eliminación total representaría un alivio adicional para miles de hogares, aunque también supondría una reducción de los ingresos fiscales del Estado. Por ahora, las propuestas no se han convertido en ley y deberán superar el proceso legislativo correspondiente.