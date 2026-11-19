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HARTFORD.- Legisladores y representantes del sector empresarial de Connecticut están impulsando un debate sobre qué hacer con los ingresos adicionales que está recibiendo el Estado, ante unas proyecciones fiscales mucho más favorables de lo esperado.

El pronóstico de ingresos publicado en noviembre de 2026 estima que Connecticut podría cerrar el actual año fiscal con un superávit de aproximadamente 2,650 millones de dólares, una de las cifras más elevadas de su historia.

El incremento responde principalmente al buen comportamiento de los ingresos provenientes de los impuestos sobre la renta, las empresas y las ventas.

Ante esta situación, una de las propuestas que gana fuerza es devolver una parte de ese dinero a los contribuyentes mediante reducciones de impuestos, créditos fiscales o mecanismos de reembolso.

Quienes respaldan esta alternativa consideran que los residentes de Connecticut han soportado durante años un elevado costo de vida, impuestos y facturas de electricidad, por lo que el excedente presupuestario representa una oportunidad para aliviar la presión económica sobre las familias trabajadoras y los pequeños negocios.

La discusión también incluye propuestas para restaurar beneficios fiscales destinados a las pequeñas empresas, eliminar el impuesto sobre las facturas de energía y ofrecer mayores alivios económicos a los hogares. La Asociación de Empresas e Industrias de Connecticut (CBIA) sostiene que el estado debe aprovechar su mejor situación financiera para fortalecer la competitividad económica, reducir los costos que enfrentan los empleadores y devolver parte de los ingresos extraordinarios a quienes contribuyen al funcionamiento del Gobierno estatal.

Sin embargo, el desafío será encontrar un equilibrio entre devolver dinero a los ciudadanos, mantener la estabilidad financiera y garantizar recursos suficientes para servicios públicos, educación, salud e infraestructura. Los ingresos adicionales no necesariamente se mantendrán en los próximos años, por lo que las autoridades tendrán que decidir si destinan el excedente a alivios tributarios inmediatos, inversiones públicas o reducción de obligaciones financieras.

La discusión promete convertirse en uno de los principales temas de la próxima sesión legislativa, con una pregunta central para los residentes: ¿Debe el Gobierno devolver el dinero sobrante a los contribuyentes o utilizarlo para financiar las necesidades del Estado?

Además, el senador estatal republicano Jeff Gordon, representante de Woodstock, se pronunció el 16 de noviembre a favor de que los ingresos adicionales sean devueltos a los ciudadanos.

Gordon argumentó que los residentes, las personas mayores y los pequeños empresarios necesitan conservar una mayor parte de sus ingresos para hacer frente al costo de vida.

El legislador considera que el Gobierno no debería quedarse con dinero recaudado por encima de sus proyecciones mientras numerosas familias continúan enfrentando dificultades económicas.

Por otra parte, los legisladores demócratas también enfrentan presiones para destinar parte de los recursos adicionales a ampliar la asistencia municipal, financiar programas de cuidado infantil, fortalecer la educación especial y proteger servicios de salud afectados por recortes federales.

El gobernador Ned Lamont y la Asamblea General tendrán que negociar las prioridades del próximo presupuesto bienal, en medio de las diferencias sobre los límites al gasto estatal. La decisión determinará si los contribuyentes reciben un alivio directo o si una parte considerable del excedente se convierte en nuevas inversiones y programas públicos.