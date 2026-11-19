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Clases gratuitas de inglés

La organización comunitaria Neighbors Link de Westchester está ofreciendo tutorías gratuitas de inglés para adultos que desean mejorar sus habilidades de comunicación, desenvolverse mejor en el trabajo y fortalecer su integración en la comunidad.

Las clases se realizan dos veces por semana, todos los martes y jueves, de 7:00 a 8:30 de la noche.

De acuerdo con los promotores, los participantes tienen la oportunidad de practicar inglés con tutores y recibir orientación para avanzar en su aprendizaje.

Las tutorías se ofrecen en las instalaciones de Neighbors Link, en 350 Lexington Avenue, Mount Kisco.

Para obtener información sobre las clases, inscripción y disponibilidad de espacios, pueden comunicarse con Ali Ahmadi al 914-490-3913 o enviar un correo electrónico esl@neighborslink.org.

Seguridad en el trabajo

La organización Ossining Padres Hispanos, en colaboración con Con Edison, insta a la comunidad a participar en un curso gratuito de capacitación de OSHA, dirigido a trabajadores y personas interesadas en aprender sobre seguridad laboral y prevención de riesgos en el lugar de trabajo.

Las clases se impartirán durante cuatro jornadas: los sábados 21, 22, 28 y 29 de noviembre, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Esta iniciativa representa una oportunidad para adquirir conocimientos importantes sobre seguridad ocupacional, fortalecer la preparación laboral y contribuir a la prevención de accidentes.

La capacitación se llevará a cabo en 109 Croton Avenue, Ossining.

Para obtener más información sobre el programa, los requisitos de participación y la inscripción, los interesados pueden llamar al 914-601-5493 y 914-881-1220.

Desfile de globos

Stamford dará oficialmente la bienvenida a la temporada navideña el domingo 22 de noviembre con la celebración de la 33º Stamford Downtown Parade Spectacular, uno de los desfiles más importantes de su tipo en Estados Unidos, que cada año reúne aproximadamente a 100,000 espectadores.

El evento comenzará a las 12:00 del mediodía, en la intersección de Summer Street y Hoyt Street, y recorrerá las principales calles del centro de Stamford hasta finalizar en la Atlantic Street y la Federal Street.

Entre sus grandes atractivos estarán 16 globos gigantes de personajes populares como Elmo, Abby Cadabby, Clifford, Curious George, Frosty el Muñeco de Nieve, Rudolph, Oscar the Grouch y el Astronauta.

Además, participarán bandas musicales, agrupaciones escolares, compañías de danza, artistas comunitarios, carrozas y, por supuesto, Santa Claus. El desfile contará nuevamente con Colin Cosell, reconocido locutor de los New York Mets, como maestro de ceremonias.

El desfile concluirá cerca del Stamford Transportation Center

Para mayor información, pueden visitar el sitio oficial: https://stamford-downtown.com/event/stamford-downtown-parade-spectacular/.

Espacio y ayuda para hacer tareas

La Biblioteca Ferguson de Stamford, a través de su sucursal South End Branch, anima a los estudiantes a participar en Homework Hub, un espacio comunitario diseñado para que niños y jóvenes puedan completar sus tareas escolares en un ambiente cómodo y tranquilo, mientras disfrutan de una merienda.

La actividad está dirigida a estudiantes de los grados 1º al 8º y busca apoyar el aprendizaje, la lectura y el desarrollo académico de los menores. Las próximas fechas programadas son el martes 24 y miércoles 25 de noviembre, de 3:30 a 5:00 de la tarde.

La actividad se realizará en la South End Branch de la Biblioteca Ferguson, ubicada dentro del Lathon Wider Community Center, en 34 Woodland Avenue, Stamford.

Para obtener más información pueden llamar al 203-351-8280 o enviar un correo electrónico a icharles@fergusonlibrary.org.

Llegada de Santa Claus a Stamford

La magia de la Navidad llegará al centro de Stamford el domingo 6 de diciembre con la celebración de Heights & Lights, uno de los espectáculos navideños más llamativos de la ciudad.

Desde una altura de 22 pisos, Santa Claus, Rudolph, el Grinch y otros personajes realizarán un espectacular descenso por las fachadas de Landmark Square, mientras cientos de familias y visitantes observan esta exhibición.

Al finalizar el descenso, el público podrá disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales.

Posteriormente, Santa y sus acompañantes recorrerán la Bedford Street hasta llegar al Latham Park, donde habrá música navideña y la tradicional ceremonia de encendido del árbol de Navidad de Stamford.

El evento se realizará a las 5:00 de la tarde en el Landmark Square, Stamford, entre la Broad y Bedford Street y continuará en la Bedford Street y el Latham Park, en el centro de Stamford.

Para mayor información pueden llamar al 203-348-5285.

Además, pueden enviar un correo electrónico a dssd@stamford-downtown.com o visitar la web https://stamford-downtown.com/event/heights-lights/.