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BRIDGEPORT.- Las escuelas de Connecticut están recurriendo a estrategias poco convencionales para combatir el ausentismo estudiantil, incluyendo fiestas de pizza, premios, regalos y recompensas para los alumnos que asisten regularmente a clases.

La iniciativa busca motivar a los estudiantes a regresar a las aulas y crear un ambiente escolar más atractivo, en momentos en que las autoridades educativas continúan enfrentando dificultades para recuperar los niveles de asistencia registrados antes de la pandemia.

Aunque los índices de ausentismo crónico han comenzado a disminuir, todavía representan un desafío importante para numerosos distritos escolares del estado.

De acuerdo con cifras del Departamento de Educación de Connecticut, el ausentismo crónico disminuyó del 17.2% durante el año escolar 2024-2025 al 16.4% en 2025-2026.

Sin embargo, el porcentaje continúa considerablemente por encima del 10.4% registrado durante el período 2018-2019. Las autoridades consideran que un estudiante presenta ausentismo crónico cuando falta al menos al 10% de los días escolares.

En Bridgeport, por ejemplo, algunas escuelas entregan dinero simbólico a los estudiantes que llegan puntualmente, el cual pueden utilizar para adquirir artículos de un carrito de premios.

En New Haven, los centros educativos también están implementando jornadas especiales en las que los estudiantes pueden vestir ropa diferente a los uniformes habituales y entregar regalos a los salones de clase que consiguen mejores índices de asistencia.

El objetivo es fomentar la participación colectiva y convertir la asistencia diaria en una experiencia positiva.

No obstante, las autoridades escolares reconocen que las recompensas por sí solas no resolverán el problema, debido a que muchos estudiantes faltan por dificultades relacionadas con la vivienda, enfermedades, problemas de transporte, situaciones familiares y necesidades de salud mental.

Como parte de los esfuerzos para enfrentar esta situación, Connecticut mantiene el programa Learner Engagement and Attendance Program (LEAP), que proporciona recursos para realizar visitas domiciliarias y establecer contacto directo con las familias de estudiantes que presentan ausencias frecuentes.

Desde su lanzamiento en 2021, los trabajadores de este programa han realizado aproximadamente 88,000 visitas a hogares y han llegado a unos 53,000 estudiantes.

Bridgeport y New Haven figuran entre los distritos beneficiados, mientras que Stratford también recibió fondos para continuar desarrollando estas intervenciones durante el año escolar 2026-2027.

Los especialistas en educación consideran que la solución a largo plazo requiere mucho más que regalar pizzas o entregar premios.

Recomiendan fortalecer la comunicación entre maestros, estudiantes y padres, ofrecer actividades extracurriculares atractivas, mejorar el ambiente escolar y garantizar que los alumnos se sientan bienvenidos y valorados.

La estrategia ha abierto un debate sobre la efectividad de utilizar incentivos materiales para conseguir que los niños y adolescentes asistan a clases. Mientras algunos consideran que estas recompensas pueden ser una motivación positiva, otros creen que los recursos deberían concentrarse principalmente en solucionar las causas económicas, familiares y sociales del ausentismo.