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¿Considera usted que regalar pizzas, premios y otros incentivos es una buena estrategia para combatir el ausentismo escolar en Connecticut o piensa que asistir a clases debe ser una responsabilidad y obligación de cada estudiante?

Guadalupe Arévalo

Considero que regalar pizzas, premios y otros incentivos es una buena estrategia, especialmente para motivar a los estudiantes que han perdido el interés por asistir a clases. A veces, pequeños estímulos pueden generar grandes cambios en la conducta de los jóvenes. Si conseguimos que los estudiantes regresen a las aulas y comprendan la importancia de su educación, creo que vale la pena invertir en este tipo de iniciativas.

Luciana Martínez

No estoy de acuerdo con tener que premiar a los estudiantes por cumplir con una responsabilidad que les corresponde. Asistir a clases no debería ser un concurso ni una actividad por la que tengan que recibir pizzas o regalos. La educación es un derecho, pero también implica obligaciones. Desde pequeños debemos enseñarles disciplina, compromiso y responsabilidad, porque en la vida adulta nadie les va a regalar premios por cumplir con su trabajo.

Carolina Mendoza

Pienso que los incentivos pueden funcionar, pero no deberían convertirse en la solución principal al ausentismo escolar. Una pizza puede motivar a un estudiante durante una semana, pero no resolverá los problemas familiares, económicos, emocionales o sociales que muchas veces provocan que los jóvenes falten a clases. Las escuelas deben investigar las causas de las ausencias y trabajar directamente con los estudiantes y sus familias.

Adriana Valverde

Me parece preocupante que las autoridades escolares tengan que recurrir a regalar pizzas y premios para conseguir que los estudiantes asistan a clases. ¿Qué está pasando con nuestro sistema educativo para que hayamos llegado a este punto? En lugar de gastar recursos en incentivos, deberían invertir más en mejorar la calidad de la enseñanza, ofrecer apoyo psicológico, fortalecer la comunicación con los padres y crear ambientes escolares donde los jóvenes realmente quieran estar.

Alejandra Ortega

No veo nada malo en premiar a los estudiantes que mantienen una buena asistencia. En la vida existen reconocimientos por alcanzar metas y cumplir objetivos, y la escuela también puede enseñar ese principio. Sin embargo, los premios deben ser un complemento y no un sustituto de la educación en valores. Los padres tienen que asumir su responsabilidad, los estudiantes deben comprometerse y las escuelas deben garantizar las condiciones necesarias para que todos puedan asistir.