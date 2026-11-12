Preocupación por el costo de los alimentos y los gastos familiares en Nueva York

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NUEVA YORK.- El aumento del costo de los alimentos continúa generando preocupación entre las familias de Nueva York, donde miles de hogares enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas sin afectar otros gastos esenciales.

Comprar productos en los supermercados, pagar el alquiler, cubrir las facturas de electricidad y afrontar los costos de transporte se ha convertido en un desafío para muchos residentes, especialmente para los hogares de bajos ingresos y las familias con niños.

De acuerdo con los datos publicados el 10 de noviembre por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), el índice de precios al consumidor en el área metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania aumentó un 0.6% durante octubre de 2026.

El índice de alimentos subió un 0.7%, mientras que los productos adquiridos en supermercados registraron un incremento del 0.8%. Los alimentos consumidos fuera del hogar, como en restaurantes y cafeterías, también aumentaron un 0.5%.

La preocupación también queda reflejada en una encuesta de Siena Research Institute, realizada entre septiembre y octubre de 2026. El estudio encontró que el 53% de los residentes considera que los gastos mensuales de alimentación, servicios públicos y vivienda tienen un impacto serio en su situación económica.

Además, ocho de cada diez neoyorquinos señalaron que los precios de los alimentos están presionando sus presupuestos familiares.

Por su parte, una encuesta estatal encargada por No Kid Hungry New York y publicada en marzo de 2026 reveló que el 84% de los encuestados considera que el costo de los alimentos está aumentando más rápido que sus ingresos.

Asimismo, el 67% afirmó que durante el último año tuvo que elegir entre comprar suficientes alimentos nutritivos y pagar otras necesidades, como el alquiler, las facturas de servicios o el transporte. Entre las familias con niños, esa proporción alcanzó el 74 %.

Ante esta situación, organizaciones comunitarias y entidades de asistencia alimentaria advierten sobre la importancia de fortalecer los programas de apoyo a las familias que atraviesan dificultades económicas.

Los bancos de alimentos, las despensas comunitarias y los beneficios de asistencia nutricional representan un respaldo fundamental para miles de residentes.

Mientras tanto, el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de los neoyorquinos, que buscan alternativas para mantener sus hogares, alimentar a sus familias y llegar a fin de mes sin acumular nuevas deudas.