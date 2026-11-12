Operativos de ICE en Danbury siguen generando temor entre estudiantes y familias inmigrantes

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DANBURY.- Los operativos del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Danbury, continúan dejando profundas consecuencias en la comunidad inmigrante, especialmente entre los estudiantes y sus familias.

Aunque las detenciones más numerosas se registraron durante el mes de agosto, el temor sigue presente en las escuelas y en los hogares, donde muchos padres viven con la preocupación de ser detenidos mientras llevan o recogen a sus hijos. La situación ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta la tranquilidad de cientos de familias, particularmente de origen latino.

De acuerdo con testimonios recogidos por Connecticut Mirror, algunos maestros comenzaron a notar señales de ansiedad entre sus alumnos incluso antes del inicio del año escolar.

Varios niños expresaban miedo a salir de sus casas, jugar en los parques o participar en actividades cotidianas por temor a que sus familiares fueran detenidos. La preocupación aumentó durante la primera semana de clases, cuando agentes migratorios realizaron detenciones cerca de una parada de autobuses escolares, donde algunos padres dejaban a sus hijos.

El incidente tuvo un fuerte impacto emocional entre los menores.

Erin Daly, maestra de tercer grado y presidenta del sindicato de maestros NEA-Danbury, relató que las consecuencias de estos acontecimientos llegaron directamente a las aulas. Según explicó, uno de sus estudiantes se negó a ponerse de pie durante el Juramento de Lealtad a la bandera estadounidense porque sentía que el país no estaba protegiéndolo.

Sus palabras provocaron una reacción emocional entre sus compañeros, hasta el punto de que aproximadamente la mitad de la clase terminó llorando.

Otros docentes también han observado cambios de comportamiento, dificultades emocionales y mayores niveles de preocupación entre los estudiantes.

La preocupación también se refleja en la asistencia escolar. En septiembre, autoridades educativas de Danbury reportaron un promedio cercano a 700 estudiantes ausentes diariamente, de una población escolar superior a los 10,000 alumnos.

La superintendencia relacionó el incremento de las ausencias con el temor provocado por los operativos migratorios.

Para algunas familias, enviar a sus hijos a la escuela se ha convertido en una decisión difícil, debido a la preocupación de que puedan encontrarse con agentes migratorios durante los trayectos o que alguno de sus padres sea detenido mientras los acompaña.

Por su parte, maestros y representantes comunitarios han expresado preocupación por las consecuencias sociales y económicas de las detenciones.

El temor no afecta únicamente a las personas que carecen de documentos migratorios. También existen testimonios sobre residentes con estatus legal permanente que han limitado sus salidas por miedo a ser detenidos. Educadores de la zona consideran que esta situación puede provocar que algunas familias abandonen la comunidad, que los estudiantes dejen de asistir a clases y que disminuya la actividad económica en los pequeños negocios locales.

Ante este panorama, educadores, organizaciones comunitarias y líderes locales han insistido en la importancia de garantizar que las escuelas sean espacios seguros para todos los estudiantes, independientemente de su situación migratoria o la de sus familiares.

En otras comunidades de Connecticut, como Windham, las autoridades educativas han explicado que mantienen protocolos para verificar la identidad y las autorizaciones legales de cualquier persona que pretenda ingresar a los centros escolares.

Mientras tanto, en Danbury, el desafío continúa siendo recuperar la confianza de las familias y evitar que el miedo a los operativos migratorios termine afectando el futuro educativo y emocional de toda una generación de niños y jóvenes.