Nuevas restricciones federales a los préstamos estudiantiles generan preocupación entre universitarios

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NEW HAVEN.- Miles de estudiantes universitarios en Estados Unidos enfrentan un nuevo panorama financiero tras la entrada en vigor de importantes cambios en los programas federales de préstamos estudiantiles.

Las nuevas disposiciones, aprobadas bajo la legislación impulsada por el presidente Donald Trump, establecen límites más estrictos sobre cuánto dinero pueden solicitar los estudiantes y sus familias para financiar estudios superiores.

Las medidas, que comenzaron a aplicarse el 1º de julio de 2026, buscan reducir el endeudamiento educativo, pero han generado preocupación entre estudiantes que dependen de estos recursos para pagar matrículas, alojamiento y otros gastos universitarios.

Uno de los cambios más importantes afecta a los estudiantes de posgrado y carreras profesionales, como medicina, odontología y derecho.

Los nuevos límites establecen préstamos federales de hasta 20,500 dólares anuales y 100,000 dólares en total para la mayoría de los programas de posgrado, mientras que determinadas carreras profesionales pueden acceder a un máximo de 50,000 dólares por año y 200,000 dólares en total.

Además, el programa Parent PLUS, utilizado por muchos padres para financiar la educación universitaria de sus hijos, ahora tiene un límite de 20,000 dólares anuales y 65,000 dólares en total por estudiante.

La eliminación del programa Graduate PLUS también representa un desafío para quienes estudian carreras cuyos costos superan los nuevos límites federales.

Algunos estudiantes podrían verse obligados a recurrir a préstamos privados para cubrir la diferencia, una alternativa que puede implicar tasas de interés más elevadas y requisitos de crédito más estrictos. Según un reporte de Associated Press publicado en noviembre de 2026, algunas entidades financieras han registrado un importante crecimiento en las solicitudes de préstamos privados para estudios de posgrado.

Esta situación genera preocupación porque los jóvenes provenientes de familias de bajos ingresos podrían tener mayores dificultades para acceder a financiamiento adicional.

Las nuevas restricciones también han provocado incertidumbre entre universidades, organizaciones educativas y asociaciones profesionales, que advierten sobre sus posibles consecuencias para el acceso a la educación superior.

En Connecticut y otros estados, los estudiantes deberán revisar cuidadosamente sus paquetes de ayuda financiera y consultar con las oficinas de asistencia económica de sus instituciones para conocer cómo les afectan los cambios.

Aunque el Gobierno federal sostiene que las medidas buscan controlar el endeudamiento y presionar a las universidades para reducir sus costos, los críticos temen que terminen limitando las oportunidades de jóvenes que desean convertirse en médicos, abogados, enfermeros y profesionales en otras áreas esenciales.