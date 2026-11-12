Nueva York mantiene alerta sanitaria por aumento de enfermedades respiratorias

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NUEVA YORK.- Las autoridades sanitarias de Nueva York mantienen la vigilancia ante el incremento temprano de enfermedades respiratorias, especialmente los casos de influenza, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VRS).

El Departamento de Salud del estado advirtió que la temporada de gripe comenzó antes de lo habitual este año y que la circulación de estos virus representa un riesgo mayor para niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades preexistentes.

En la ciudad de Nueva York, los reportes recientes muestran un aumento de los contagios de influenza en los cinco condados y entre distintos grupos de edad.

Aunque los indicadores de COVID-19 y VRS se han mantenido estables o han mostrado descensos en algunos periodos, las autoridades continúan monitoreando su comportamiento debido a que estas infecciones pueden provocar complicaciones y hospitalizaciones, especialmente durante los meses de otoño e invierno.

Ante este panorama, los departamentos de salud recomiendan a la población mantenerse al día con las vacunas contra la gripe y el COVID-19, así como consultar con profesionales médicos sobre la inmunización contra el VRS para quienes cumplen los criterios de elegibilidad.

También aconsejan lavarse las manos frecuentemente, cubrirse al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con personas enfermas y permanecer en casa cuando se presenten síntomas.

Las autoridades recuerdan que síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular y cansancio pueden estar relacionados con estos virus.

Recomiendan buscar atención médica y realizarse pruebas cuando sea necesario, especialmente si se pertenece a un grupo vulnerable, ya que algunos tratamientos son más efectivos cuando se administran en las primeras etapas de la enfermedad.

La vigilancia sanitaria continuará durante la temporada para seguir de cerca la evolución de los contagios y orientar las medidas de prevención.

Además, los especialistas recomiendan prestar especial atención a los síntomas en los hogares, las escuelas y los centros de trabajo, donde los virus respiratorios pueden propagarse con facilidad.

Las personas que presenten fiebre, tos persistente o dificultad para respirar deben evitar el contacto cercano con otras personas y buscar orientación médica.

Las autoridades insisten en que la prevención, la vacunación y la detección temprana son fundamentales para reducir las complicaciones y proteger a las comunidades más vulnerables durante los próximos meses.