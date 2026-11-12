Eventos Comunitarios

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Aventura de cuentos

La Biblioteca Ferguson de Stamford anima a las familias a participar en la aventura de cuentos Space Story Time, una actividad infantil inspirada en el espacio, el universo y sus misterios.

El evento se realizará el viernes 13 de noviembre, de 10:30 a 11:30 de la mañana, en el auditorio de la Harry Bennett Branch, en 115 Vine Road, Stamford.

Durante esta experiencia, los pequeños podrán disfrutar de algunos de los cuentos favoritos sobre el universo y más allá, en una actividad especialmente dirigida a niños de 6 años o menos.

La actividad se presenta en colaboración con el Stamford Museum & Nature Center. La inscripción es requerida y los promotores recomiendan registrarse con anticipación a través de la web https://www.fergusonlibrary.org/event/space-storytime-98182.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8291.

Construcción de refugios de otoño

La comunidad puede aprender a construir un refugio rústico y funcional aprovechando los recursos naturales que el otoño brinda. El sábado 14 de noviembre, de 11:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, el Trailside Nature Museum en la Ward Pound Ridge Reservation, en Reservation Road, Pound Ridge, Nueva York, ofrecerá el taller práctico “Construcción de Refugios de Otoño”.

Diseñada para familias y entusiastas del aire libre, esta actividad de entrada gratuita y para todas las edades enseña técnicas clave de supervivencia y arquitectura natural de bajo impacto ambiental utilizando únicamente ramas, hojas y materiales caídos en el bosque.

De acuerdo con los promotores, esta experiencia inmersiva promueve la creatividad, el trabajo en equipo y la autosuficiencia en un entorno protegido, convirtiéndose en una excelente preparación para las exigencias climáticas de la temporada mientras se disfruta del senderismo y la ecología.

Para obtener más información o realizar consultas sobre la actividad, pueden llamar al 914-864-7322, enviar un correo electrónico a mrdc@westchestercountyny.gov o visitar la web oficial de Westchester County Parks en https://parks.westchestergov.com.

Sábado de Mini Científicos

El sábado 14 de noviembre, de 1:00 a 2:00 de la tarde, el Trailside Nature Museum, el Trailside Nature Museum en la Ward Pound Ridge Reservation, en Reservation Road, Pound Ridge, Nueva York, será la sede del evento Sábado de Mini Científicos.

Este taller interactivo está diseñado especialmente para despertar la curiosidad científica en los más pequeños, acercándolos al fascinante mundo de la ciencia a través de experimentos sencillos y dinámicos inspirados en la naturaleza circundante.

Los niños participantes podrán disfrutar de pruebas guiadas ideales para comprender de forma entretenida diversos fenómenos físicos y biológicos cotidianos.

De acuerdo con los promotores, este espacio promueve el aprendizaje temprano mediante la observación directa, la manipulación de elementos seguros y la resolución divertida de preguntas frecuentes sobre el medio ambiente, convirtiéndose en una excelente alternativa recreativa sin costo que enriquece la oferta educativa comunitaria del fin de semana.

Para mayor información, pueden llamar al 914-864-7322 o enviar un correo electrónico a escribir a mrdc@westchestercountyny.gov.

Cafecito con Katie

La Spanish Community of Wallingford (SCOW) anima a la comunidad a participar en “Cafecito con Katie”, una actividad que ofrece un ambiente seguro, acogedor y de apoyo para conversar mientras los participantes disfrutan de café y té.

Durante la sesión, se abordarán herramientas para aprender a manejar la ansiedad y la depresión. El encuentro está dirigido por Katie, de Servicios Juveniles y Sociales.

La sesión será el jueves 19 de noviembre, de 9:00 a 10:00 de la mañana. El café, el té y el servicio de cuidado infantil están incluidos.

La actividad tendrá lugar en las instalaciones de la Spanish Community of Wallingford (SCOW), en 284 Washington Street, Wallingford, Connecticut. Para obtener más información y realizar la inscripción, los interesados pueden llamar al 203) 265-5866. Además, pueden comunicarse por correo electrónico en arodriguez@scowinc.org o visitar la página www.scowinc.org.

Entrega gratuita de pavos

El Centro Hispano de White Plains realizará una entrega gratuita de pavos el domingo 22 de noviembre como parte de su iniciativa para apoyar a las familias de la comunidad durante la celebración del Día de Acción de Gracias.

La organización informó que los pavos serán entregados a las primeras 40 personas que completen su inscripción. Los interesados deben registrarse con anticipación, ya que el proceso cerrará automáticamente cuando se hayan ocupado los 40 espacios disponibles.

La actividad se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de El Centro Hispano, en 295 Central Avenue, White Plains. Para obtener más información o registrarse pueden llamar de lunes a viernes, de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, al 914-289-0500.

Además, pueden enviar un correo electrónico a https://elcentrohispano1@gmail.com.