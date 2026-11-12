EL PUEBLO OPINA

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¿Cree usted que debe prohibírsele al ICE realizar arrestos migratorios cerca de escuelas, paradas de autobuses y parques infantiles, aunque se trate de personas con órdenes de deportación?

Angelica Maldonado

Sí, el ICE debería tener prohibido realizar arrestos cerca de escuelas, parques y paradas de autobuses. Los niños no tienen la culpa de la situación migratoria de sus padres y no deberían crecer presenciando detenciones ni viviendo con miedo.

Martha Venegas

No estoy de acuerdo con prohibir esos arrestos. Si una persona tiene una orden de deportación, las autoridades tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley. No se pueden crear zonas donde determinadas personas estén fuera del alcance de la justicia.

Elizabeth Archaga

Estoy de acuerdo con establecer zonas protegidas, pero no con garantizar impunidad. El ICE puede detener a una persona en otro lugar y de manera planificada, sin exponer a los niños a escenas traumáticas.

Gabriela Rodríguez

No todos los casos son iguales. Si se trata de una persona peligrosa, considero que las autoridades deben intervenir cuando sea necesario. Pero si es un padre o una madre sin antecedentes criminales, deberían existir otras alternativas.

Erika Ballesteros

Estamos discutiendo dónde debe detener ICE a las personas, cuando el verdadero problema es que Estados Unidos lleva años sin resolver su sistema migratorio. Hay familias trabajadoras viviendo en incertidumbre. Se necesita una reforma que sea justa y humana, pero que también respete las leyes.