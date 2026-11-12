Demócratas hispanos proponen un acuerdo con Trump para una reforma migratoria

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El propio Trump había declarado el domingo en una entrevista con 60 Minutes que su política de

deportaciones pudo haber sido “demasiado dura”, que le perjudicó electoralmente y que quiere negociar con los demócratas un acuerdo migratorio.

Congresistas demócratas de origen hispano afirmaron que esperan aprovechar su nueva mayoría en el Congreso para buscar un acuerdo migratorio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una semana después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

El senador Rubén Gallego, el congresista electo Bobby Pulido y los representantes Henry Cuéllar, Vicente González y Joaquín Castro se reunieron con miembros de la Coalición Empresarial Estadounidense de Acción por la Inmigración (ABIC Action) y la Asociación de Constructores del Sur de Texas (STBA) para abordar el escenario abierto tras los comicios.

El encuentro se produce poco después de que Trump nombrara jefe de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, principal arquitecto de las redadas y deportaciones masivas, pese al rechazo de los votantes latinos expresado la semana pasada en las urnas.

A pesar del ascenso de Miller, los legisladores defendieron la necesidad de negociar con la Casa Blanca una reforma migratoria que alivie la situación de los millones de latinos que viven y trabajan en el país desde hace décadas en situación irregular.

Gallego, cuyo nombre suena como posible candidato presidencial demócrata para 2028, se mostró partidario de abrir una negociación para defender a los latinos: “Es necesario que alguien luche con fuerza por nosotros, lo que podría incluir, potencialmente, llegar a un acuerdo con Donald Trump”.

“Sé que hay personas dispuestas a dialogar y buscar alianzas. Como líderes, tenemos la responsabilidad de intentar proteger a tantas familias latinas como sea posible”, explicó.

El senador añadió que “todavía hay tiempo para lograr un acuerdo” y llamó a perseverar en las negociaciones: “Debemos esforzarnos por trabajar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. No es momento para disputas”.

Este miércoles, el congresista demócrata Cuéllar aseguró “estar en conversaciones con la Administración sobre el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)” para lograr un acuerdo migratorio.

“Reitero nuestra disposición a colaborar: si ellos quieren trabajar con nosotros, nosotros trabajaremos con ellos”, sostuvo.

Los legisladores demócratas explicaron que intentarán alcanzar un acuerdo en los últimos meses del año, todavía con un Congreso de mayoría republicana. Si no lo consiguen, se volcarán en impulsar una reforma migratoria a partir del 3 de enero, cuando se constituirá el Congreso elegido en los comicios del 3 de noviembre.

El vicepresidente de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, Benny Meléndez, expresó en declaraciones a EFE su confianza en que los demócratas puedan cambiar las políticas migratorias de Trump.

Tras atribuir parte de la victoria demócrata al voto latino, le pidió al partido que no cometiera el error de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, que “prometieron una reforma” que nunca llegó. “Les dimos la oportunidad nuevamente, no nos fallen”, advirtió