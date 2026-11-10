Conmebol respalda a Infantino tras conocer la intención de Arsene Wenger de postularse a la presidencia

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ratificó este martes 10 de noviembre que mantendrá su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Esta ratificación de su apoyo surge tras la posibilidad de que Arsene Wenger, director del área de Desarrollo del Fútbol Mundial en la FIFA, se postule como candidato presidencial. El 18 de marzo de 2027 buscará un cuarto mandato al frente del organismo rector del fútbol en las elecciones presidenciales pautadas para esa fecha.

“La Conmebol mantiene su respaldo a Infantino”, dijo a EFE una fuente del organismo. Este miembro de la Conmebol fue consultado por la intención del antiguo entrenador del Arsenal de presentarse a las elecciones de la FIFA, según informó la cadena británica BBC. Wenger trabaja en la FIFA desde 2019, cuando Infantino lo nombró para el cargo que ejerce en la actualidad.

La fuente añadió que la Conmebol se pronunciará luego de una reunión el próximo 20 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Este encuentro será un día antes de que Boca Juniors y Atlético Mineiro disputen la final de la Copa Sudamericana.

Infantino es el principal favorito a una cuarta legislatura en la FIFA, ya que, por ahora, no tiene un rival en la elección. No obstante, su iniciativa fallida de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo afectó sus relaciones. Además, federaciones como Concacaf y UEFA pidieron su dimisión y perdieron la confianza en él.

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el próximo 18 de noviembre. Las elecciones se llevarán a cabo durante el congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. A inicios de agosto, la Conmebol pidió respetar estos plazos y los mecanismos institucionales en los que se basan. De esta forma, comunicó que no respaldará una prórroga para inscribir candidaturas.

Antes del octagésimo segundo Congreso Ordinario de la Conmebol, el organismo le pidió a Infantino que continúe al frente de la FIFA. Asimismo, federaciones como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) expresaron su apoyo al dirigente.

Wenger siempre ha sido visto como un personaje fiel a Infantino. No obstante, ambos se distanciaron tras el rechazo mundial a la venta de los derechos de comercialización de la Copa del Mundo.

Durante su etapa como jefe de desarrollo del fútbol en la FIFA, Wenger propuso un nuevo sistema de fuera de juego. Este es más permisivo con los atacantes y se utiliza en la liga de Canadá. También expresó su inclinación por celebrar un Mundial cada dos años, en lugar de cada cuatro.