Si se siente abrumada, puede que no sea solo estrés

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De la Dr. Lisa Saul, directora médica de salud femenina, UnitedHealth Group

A lo mejor se despierta a las 3 de la mañana sin razón. Tal vez se le acaba la paciencia a las 9 de la mañana, o entra en una habitación y se olvida por qué. Quizás lee el mismo correo electrónico tres veces y aún no lo entiende.

Se convence que es estrés: por el trabajo, los hijos o la vida diaria.

Y claro, la vida puede ser abrumadora. Pero para muchas mujeres de entre 30 y 50 años puede haber otra explicación oculta a simple vista: la perimenopausia, o la transición que conduce a la menopausia, cuando los niveles hormonales comienzan a cambiar.

La parte complicada es que la perimenopausia no siempre comienza con las señales que uno imagina. A menudo, antes de los bochornos o los cambios obvios en la menstruación, las mujeres experimentan problemas al dormir, fatiga, cambios de humor, dificultad para concentrarse o simplemente una sensación de que algo no está bien. También pueden tener ansiedad, dolores articulares, sequedad vaginal, sudores nocturnos o dolores de cabeza.

Por qué las mujeres no siempre se dan cuenta

La perimenopausia puede ser fácil de pasar por alto porque, para algunas mujeres, se parece mucho a la vida moderna. Es fácil atribuir el cansancio, la niebla mental y la irritabilidad a las obligaciones familiares, el estrés del trabajo o la falta de sueño.

Por eso, las mujeres pueden pasar meses, o incluso años, sin darse cuenta de que esos cambios pueden tener una razón. Y puede ser especialmente frustrante porque la perimenopausia no es solo un síntoma y puede afectar múltiples aspectos de la vida diaria al mismo tiempo.

Muchas mujeres describen sentirse más ansiosas, deprimidas o emocionalmente agotadas. Y puede ser especialmente desafiante porque esta etapa de la vida a menudo llega durante los momentos más ocupados de la adultez cuando muchas están construyendo carreras, administrando hogares, cuidando niños, apoyando a padres que envejecen o haciendo todo al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando se interrumpe el sueño, se pierde la concentración o hay picos de ansiedad, los efectos también pueden aparecer en el trabajo.

Casi 3 de cada 4 mujeres dicen que los síntomas de la menopausia han afectado negativamente algún aspecto de su vida laboral, y 1 de cada 5 dice que los síntomas han afectado sus ingresos. Esto demuestra lo disruptiva que puede ser esta etapa cuando se junta con todo lo que las mujeres gestionan día a día.

Por qué no es igual para todas

Una razón por la que la perimenopausia puede ser tan confusa es que no hay una versión única.

Algunas mujeres pueden tener cambios leves y otras experimentan síntomas lo suficientemente graves como para interrumpir su vida diaria. Las mujeres de color a menudo son más afectadas y generalmente comiencen la perimenopausia antes, por más tiempo y sufran síntomas más graves.

Si su experiencia parece más difícil, no está sola.

Por qué las respuestas pueden ser difíciles de obtener

Una de las partes más frustrantes de la perimenopausia es que los síntomas a menudo son vistos por separado. Los problemas de sueño se tratan como problemas para dormir. La ansiedad se trata como ansiedad. Los problemas de concentración se descartan como estrés. Cuando estas piezas no se ven juntas, el panorama general puede ser pasado por alto.

Cómo abogar por usted misma

Si los cambios de estado de ánimo, sueño, concentración, menstruación o energía están afectando su vida diaria, vale la pena iniciar una conversación con su médico.

Algunos consejos para ayudar a abordar esas conversaciones:

Haga seguimiento a los síntomas y busque patrones.

Describa el impacto especifico a su vida diaria

Pregunte directamente si la perimenopausia la está afectando.

Examine sus opciones de tratamiento y apoyo.

Sea persistente si no se siente escuchada.

Un buen momento para volver a priorizarse

El periodo de inscripción abierta es a menudo la única época del año en la que puede revisar su cobertura de salud y considerar si su plan cubre sus necesidades. La cobertura que tuvo el año pasado puede no ser la mejor opción para la etapa de vida en la que se encuentra ahora. Sus necesidades de salud pueden cambiar.

Al comparar planes, considere si tiene acceso a los proveedores, tratamientos, apoyo de salud mental y recursos de salud femenina para sus necesidades actuales. UnitedHealthcare, por ejemplo, ayuda a conectar a los miembros elegibles con opciones de tratamiento, información y recursos de cuidado que pueden ayudarlos a entender mejor y manejar estos síntomas.

La perimenopausia es natural, pero eso no significa que simplemente tenga que superarla. Preste atención a lo que su cuerpo le está diciendo, haga preguntas, busque apoyo y recuerde: cuidar de usted misma es lo que la ayuda a cuidar de los demás también.