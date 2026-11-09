NYC expande los beneficios de SNAP

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NUEVA YORK — La ciudad de Nueva York quiere facilitar que los neoyorquinos se alimenten de forma saludable, por lo que está ampliando un programa para ayudar a quienes dependen de los beneficios de SNAP.

El costo de los alimentos, especialmente de las frutas y verduras frescas, representa un desafío para las personas mayores con ingresos fijos, como Rosa Tejada de Corona.

“Todo es caro. Cualquier ayuda para las personas de bajos ingresos es bienvenida”, le dijo a nuestra cadena hermana News 4 New York.

Ahora está probando esta tarjeta rosa de beneficios, una ampliación de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) llamada “Get the Good Stuff” (o “Consigue lo bueno”).

Veintiún tiendas la ofrecen, permitiendo a los usuarios obtener un dólar de descuento en productos elegibles, con un máximo de $10 al día. Doce tiendas más se sumarán pronto a la lista.

A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre esta ampliación que beneficiará a miles de familias.

¿Qué es el programa ampliado de SNAP de la ciudad de Nueva York “Get the Good Stuff”?

Es una forma de ahorrar dinero al comprar frutas y verduras. El programa “Consigue lo mejor” significa que si compras una bolsa de uvas de $2, solo pagarías $1, y la ciudad aporta el otro dólar, con un máximo de $10 por día y $300 por mes.

Esta es una extensión del programa SNAP ya existente.

¿Se incluyen todas las frutas y verduras en esta ampliación?

En su mayoría, sí. El programa se centra en proporcionar todo tipo de productos a los beneficiarios de SNAP.”

Frescas, enlatadas, secas, cualquier fruta o verdura saludable cuenta”, dijo el Dr. Alister Martin, Comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York.

¿Los beneficiarios de SNAP deben hacer algo para obtener los beneficios ampliados?

Sí. Visite el mapa de salud en el sitio web del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Busque una tienda participante. Vaya a esa tienda y solicite la tarjeta rosa, que le permite obtener un reembolso equivalente en frutas y verduras, duplicando así su poder adquisitivo.

¿Cuál es la diferencia entre los beneficios ampliados de SNAP recientemente anunciados y el programa Health Bucks de la Ciudad de Nueva York?

Ambos son similares en el sentido de que ofrecen un valor monetario por el dinero gastado en productos saludables, todo con el objetivo de brindar a los beneficiarios de SNAP opciones más saludables.

Pero en lo que respecta al programa Health Bucks, este ofrece “Health Bucks” que se pueden usar en mercados de agricultores, no en supermercados como el programa “Get the Good Stuff”.

Health Bucks tiene un límite máximo de $10 al día actualmente, pero aumentará a $14 en 2027.

“Tenemos varias maneras de abordar la inseguridad alimentaria en toda la ciudad”, dijo Martin. “Esta es una de ellas”, el programa Get the Good Stuff. Pero también tenemos otras, como el programa Health Bucks, que ofrece a las personas una compensación similar, dólar por dólar, en los mercados de agricultores.

¿Por qué la ciudad de Nueva York está ampliando los beneficios de SNAP?

Todo se reduce a la crisis de asequibilidad. Consideran que si hay alguna manera de optimizar el presupuesto en un momento en que los productos frescos son muy caros, vale la pena.