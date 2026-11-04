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Resultados preliminares votaciones en New York

Por Sala de Redacción
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En las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026, la gobernadora demócrata Kathy C. Hochul ganó la reelección en Nueva York, superando al republicano Bruce A. Blakeman.

A continuación se detallan los resultados preliminares oficiales emitidos por las agencias de votación:

Elección para Gobernador de Nueva York (2026)

Con aproximadamente el 87.6% del escrutinio reportado:

Candidato                      Partido                     Votos obtenidos   Porcentaje   Resultado

Kathy C. Hochul         Demócrata (DEM)         3,552,075            60.07%      Ganadora

Bruce A. Blakeman  Republicano (GOP)         2,348,523            39.72%      Derrotado

Otros / Votos Escritos                                     12,366                  0.21%           N/A

 

Balance de la Cámara de Representantes en NY

Para los 26 escaños del Congreso de EE. UU. correspondientes al estado de Nueva York, los resultados preliminares de The Associated Press registran:

  • Escaños ganados/liderados por Demócratas: 20 escaños (17 asegurados, 3 liderando).
  • Escaños ganados/liderados por Republicanos: 6 escaños (3 asegurados, 3 liderando).

 

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