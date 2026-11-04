Resultados preliminares votaciones en New York

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En las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026, la gobernadora demócrata Kathy C. Hochul ganó la reelección en Nueva York, superando al republicano Bruce A. Blakeman.

A continuación se detallan los resultados preliminares oficiales emitidos por las agencias de votación:

Elección para Gobernador de Nueva York (2026)

Con aproximadamente el 87.6% del escrutinio reportado:

Candidato Partido Votos obtenidos Porcentaje Resultado

Kathy C. Hochul Demócrata (DEM) 3,552,075 60.07% Ganadora

Bruce A. Blakeman Republicano (GOP) 2,348,523 39.72% Derrotado

Otros / Votos Escritos 12,366 0.21% N/A

Balance de la Cámara de Representantes en NY

Para los 26 escaños del Congreso de EE. UU. correspondientes al estado de Nueva York, los resultados preliminares de The Associated Press registran:

Escaños ganados/liderados por Demócratas: 20 escaños (17 asegurados, 3 liderando).

Escaños ganados/liderados por Republicanos: 6 escaños (3 asegurados, 3 liderando).