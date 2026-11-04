Resultados preliminares de las votaciones en CT

Gobernación de Connecticut
El gobernador demócrata Ned Lamont logró ganar la reelección para un tercer mandato, superando ampliamente al candidato del Partido Republicano, Ryan Fazio.
Elecciones de gobernador de Connecticut de 2026
Ned Lamont (DEM) ganó. La AP publicó los resultados. 93.74% escrutado. Resultados preliminares.
Ned Lamont
58.83%
Partido Demócrata
722,632 votos
Ryan Fazio
41.17%
Partido Republicano
505,714 votos
Cámara de Representantes de los EE. UU.
Los demócratas barrieron los 5 distritos federales de la Cámara de Representantes de Connecticut, sin dejar escaños para el Partido Republicano.
Elecciones para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Connecticut 2026
Todos los resultados que publicó la AP. Connecticut elige 5 de 435 escaños.
Partido Demócrata 5 escaños
Partido Republicano 0 escaños