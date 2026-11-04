Resultados preliminares de las votaciones en CT

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Gobernación de Connecticut

El gobernador demócrata Ned Lamont logró ganar la reelección para un tercer mandato, superando ampliamente al candidato del Partido Republicano, Ryan Fazio.

Elecciones de gobernador de Connecticut de 2026

Ned Lamont (DEM) ganó. La AP publicó los resultados. 93.74% escrutado. Resultados preliminares.

Ned Lamont

58.83%

Partido Demócrata

722,632 votos

Ryan Fazio

41.17%

Partido Republicano

505,714 votos

Cámara de Representantes de los EE. UU.

Los demócratas barrieron los 5 distritos federales de la Cámara de Representantes de Connecticut, sin dejar escaños para el Partido Republicano.

Elecciones para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Connecticut 2026

Todos los resultados que publicó la AP. Connecticut elige 5 de 435 escaños.

Partido Demócrata 5 escaños

Partido Republicano 0 escaños