Martha Stewart se disculpó por disfrazarse de una persona sin hogar en Halloween

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Martha Stewart se disculpó el domingo por disfrazarse de una persona en situación de calle para Halloween, luego de que una foto en la que aparecía con ropa rota, suciedad en el rostro y un cartel con la leyenda “Tengo hambre, ayúdame” provocó una ola de críticas en redes sociales.

La imagen fue publicada originalmente en Instagram como parte de una serie de fotos que promocionaban sus velas de la marca QVC, y fue eliminada poco después de su publicación.

En un primer comunicado emitido ese mismo domingo a Page Six, Stewart sostuvo que el disfraz buscaba “generar mayor conciencia sobre el tema tan serio de la falta de hogar”, y afirmó estar “afectada” porque su intención nunca fue ofender a nadie.

Sin embargo, horas más tarde amplió esa postura con una disculpa más directa. “Es difícil admitir cuando uno realmente la c*gó. Mi declaración anterior no fue suficiente”, señaló la empresaria.

Y agregó: “Sé que muchas personas están sufriendo económicamente. Usar un disfraz como el que usé fue insensible y no fue gracioso. Lo siento mucho”.

Las capturas del posteo circularon rápidamente antes de que Stewart pudiera borrarlo, lo que desencadenó una respuesta generalizada. Molly McPherson, experta en relaciones públicas, escribió en sus redes:

“Esta interpretación de moda de una persona sin hogar es demasiado. ¿Insultante? ¿Degradante? ¿Confusa? Todo lo anterior”.

En la plataforma X, otros usuarios apuntaron en la misma dirección: “Burlarse de las personas sin hogar no está bien ni tiene gracia”, escribió uno. En Reddit, al menos un comentario calificó el disfraz de “ofensivo” y “desconectado de la realidad”.

Martha Stewart, el disfraz de Halloween y la polémica por la falta de hogar en Estados Unidos

Martha Stewart, de 85 años, es una figura establecida en la industria del entretenimiento y los negocios en Estados Unidos. Comenzó con un negocio de catering en la década de 1970 y alcanzó notoriedad masiva en los años 90 con su revista Martha Stewart Living.

Hacia 1999, su empresa Martha Stewart Living Omnimedia cotizó en bolsa y la convirtió brevemente en multimillonaria; en 2015 la vendió por más de USD 350 millones.

En 2004 fue condenada a cinco meses de prisión por cargos vinculados a un escándalo de tráfico de información privilegiada, un episodio que supuso un quiebre en su trayectoria.

Desde entonces trabajó en la reconstrucción de su imagen pública, con proyectos televisivos y colaboraciones como la serie que protagonizó junto al rapero Snoop Dogg.

Stewart también se refirió al episodio en el contexto de su relación habitual con Halloween. “He pasado décadas enseñándole a otros cómo celebrar Halloween, compartiendo recetas festivas, ideas de manualidades y consejos para entretener”, indicó en un comunicado a Page Six.