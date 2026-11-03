Las urnas están abiertas en todos los estados, aunque se reportan problemas en algunas zonas

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Las urnas ya están abiertas en los 50 estados de Estados Unidos. Mientras los residentes de todo el país emiten su voto en estas elecciones cruciales, se están registrando problemas para votar en algunas zonas de varios estados, al tiempo que las autoridades trabajan para aclarar la información.

Esto es lo más reciente:

Los problemas con la votación continúan afectando a algunos estados del país. En Florida, graves inundaciones están obligando a reubicar centros de votación después de que la jornada electoral ya había comenzado. Y en un condado, un problema informático impidió votar en los centros de votación durante unos 20 minutos, según funcionarios locales.

Algunos votantes del condado de Fulton, Georgia, están recibiendo mensajes de texto fraudulentos sobre cambios en los centros de votación, mientras las autoridades les advierten que consulten la información electoral del estado.

Varios líderes estatales han reclutado a miembros de la Guardia Nacional para brindar apoyo de ciberseguridad a sus estados de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026, aunque ninguno será desplegado físicamente en los centros de votación.

El senador demócrata Chuck Schumer, de Nueva York, dijo que los miembros de su partido son “optimistas hasta la náusea” sobre la posibilidad de recuperar el Senado. Mientras emitía su voto esta mañana, atribuyó ese optimismo a la calidad de los candidatos demócratas y a diversas controversias en el gobierno del presidente Donald Trump.

En Ohio, la candidata demócrata a gobernadora, Amy Acton, denunció el anuncio político de su oponente, Vivek Ramaswamy, en el que aparece su madre, de quien está distanciada, mientras votaba hoy. “Él solo mira por sí mismo, y siempre he considerado que es un peligro para nuestro estado”, dijo Acton.

En Maine, los votantes describieron como difícil la elección entre la senadora en funciones Susan Collins y el candidato demócrata Troy Jackson. Nathalie y Sam Rhoads dijeron que en el pasado votaron por Collins, pero que ahora eligieron a Jackson porque consideran que “necesitamos cambiar el control del Senado aquí y frenar parte de la agenda de Trump”.

En un centro de votación de Michigan, un estado clave, el votante Hayden Mendez dijo que votará por el candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed, con la esperanza de que aborde la inflación y la guerra con Irán, los principales temas para Mendez.