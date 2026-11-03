Diferencias entre los republicanos y demócratas en Estados Unidos

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El 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos celebra las elecciones de medio término para definir diversos cargos estatales y federales. Los republicanos y demócratas se enfrentan en las urnas con sus propuestas económicas y sociales, en un escenario marcado por el auge de los candidatos independientes.

Según explica el gobierno de EE.UU., las diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano abarcan visiones sobre la función del Estado en la economía y la sociedad.

En ese contexto, las bases del Partido Republicano son el conservadurismo y el libertarianismo económico. Sus integrantes defienden un gobierno limitado y la autonomía local de los estados frente a Washington.

Por su parte, el Partido Demócrata promueve un papel activo del gobierno federal para regular la economía, garantizar el bienestar social y fomentar la igualdad comunitaria.

En materia económica, el conocido Viejo Gran Partido (en alusión al Partido Republicano) impulsa recortes generalizados de impuestos y la desregulación de los mercados para estimular la inversión privada.

En contraste, los demócratas respaldan tasas impositivas más altas para los hogares de mayores ingresos para financiar redes de seguridad social e infraestructura pública.

Las posturas de los republicanos y demócratas en políticas sociales e inmigración

Las diferencias entre ambos partidos también abarcan derechos civiles y medidas migratorias. En ese sentido, el Partido Demócrata promueve regulaciones más estrictas sobre la posesión de armas de fuego y prioriza una estricta separación entre la Iglesia y el Estado.

En el caso de los republicanos, enfatizan los valores familiares tradicionales y la fe religiosa en el ámbito público. Asimismo, defienden la segunda enmienda y el derecho a portar armas.

Un ejemplo de estos valores se refleja en Darren Bailey, candidato republicano a la gobernación de Illinois. Junto a su esposa fundó Full Armor Christian Academy, una escuela privada que busca “formar a la próxima generación” sobre la base de los valores y las creencias cristianas, según informó Illinois Times.

En sintonía con estos principios, su lema de campaña se resume en “Fe, familia y agricultura”.

Por su parte, en relación a las políticas de inmigración, los demócratas apoyan leyes migratorias menos restrictivas y los republicanos exigen un control fronterizo más riguroso. “Debemos poner fin a las ayudas pagadas por los contribuyentes para la inmigración ilegal”, señala Byron Donalds, candidato republicano a la gobernación de Florida, en sus propuestas de campaña.