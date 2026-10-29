Programa busca ayudar a jóvenes adultos a abandonar el vapeo

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STAMFORD.- Un nuevo esfuerzo de salud pública busca ayudar a jóvenes y adultos a dejar el vapeo mediante servicios gratuitos de orientación, asesoramiento y apoyo para superar la dependencia a la nicotina.

La iniciativa responde a la preocupación por el uso de cigarrillos electrónicos entre la población joven y pretende facilitar el acceso a recursos para quienes desean abandonar este hábito.

Según información publicada por medios locales, la organización de salud conductual CommuniCare ha reactivado sus programas de prevención y abandono del tabaco y el vapeo en los condados de New Haven y Middlesex.

La iniciativa cuenta con una subvención estatal de aproximadamente $1.3 millones durante tres años para ampliar los servicios dirigidos a jóvenes, adolescentes y adultos.

El programa ofrece diferentes formas de asistencia, entre ellas asesoramiento individual y grupal, educación sobre los efectos de la nicotina, estrategias para controlar los deseos de vapear y apoyo para prevenir recaídas.

En determinados casos, los adultos también pueden recibir orientación sobre tratamientos de reemplazo de nicotina, de acuerdo con sus necesidades y las recomendaciones correspondientes.

Las autoridades sanitarias advierten que la nicotina puede generar dependencia y afectar el desarrollo cerebral durante la adolescencia y la juventud.

El Departamento de Salud Pública de Connecticut señala que el vapeo continúa siendo una preocupación entre estudiantes de secundaria y adultos jóvenes, por lo que considera importante combinar la prevención con programas accesibles para quienes ya consumen estos productos.

Además de los servicios de CommuniCare, Connecticut dispone de recursos gratuitos para quienes quieren dejar de vapear.

Los jóvenes de entre 13 y 24 años pueden enviar el mensaje VAPEFREECT al 88709 para recibir apoyo por mensajes de texto; quienes prefieren español pueden enviar DEJELOCT al mismo número.

Los adolescentes de 13 a 17 años también pueden consultar el programa confidencial My Life, My Quit.

Las personas interesadas en recibir ayuda a través de CommuniCare pueden llamar al 203-553-7234 para conocer los servicios disponibles en la región. Las autoridades y organizaciones participantes esperan que la ampliación de estos recursos permita que más personas accedan a orientación profesional, desarrollen hábitos saludables y reduzcan los riesgos asociados al consumo de nicotina.