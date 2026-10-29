Organizaciones exigen respuestas sobre presencia de ICE en el aeropuerto Tweed

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NEW HAVEN.- Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes exigieron explicaciones a las autoridades del aeropuerto Tweed-New Haven sobre la presencia y las operaciones de agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

El miércoles pasado, integrantes de la Coalición de Inmigrantes de New Haven y otros activistas se manifestaron frente a las instalaciones para reclamar transparencia, supervisión y garantías de que se respeten las leyes vigentes.

Los activistas aseguran que las recientes detenciones migratorias en el aeropuerto han generado temor entre las familias inmigrantes y la comunidad estudiantil.

Según la coalición, cuatro personas fueron detenidas en Tweed durante los dos meses anteriores, entre ellas dos estudiantes. Uno de los casos más conocidos fue el de Deng Deng, un jugador de baloncesto de 19 años de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut (SCSU), quien fue arrestado el 4 de septiembre pasado y posteriormente liberado por orden de un juez federal.

Durante la protesta, la coalición presentó una solicitud formal de acceso a registros públicos con asistencia de la Clínica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores e Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Yale.

La petición busca obtener documentos que demuestren si los agentes federales con acceso al aeropuerto han pasado verificaciones de antecedentes penales, recibido la capacitación correspondiente y cumplido los requisitos de identificación y autorización para ingresar a las instalaciones.

Las organizaciones también solicitaron información sobre las detenciones realizadas por ICE en el aeropuerto desde enero de 2025, los nombres de los agentes autorizados para acceder a sus instalaciones y los mapas de las áreas a las que pueden ingresar.

Además, pidieron que el personal del aeropuerto reciba capacitación sobre la Ley Pública 26-14 de Connecticut, que entró en vigor el 1º de octubre y que, según los activistas y autoridades municipales, restringe los arrestos civiles migratorios en Tweed cuando no existe una orden judicial.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, también ha solicitado que el aeropuerto deje de proporcionar estacionamiento preferencial a los agentes de ICE y que no les brinde asistencia adicional más allá de lo exigido por las normas federales.

Por su parte, la Autoridad Aeroportuaria de Tweed ha señalado que debe cumplir las regulaciones federales de seguridad y que no tiene control directo sobre las operaciones de las autoridades migratorias.

Su presidente, Robert Reed, indicó que las solicitudes municipales están siendo evaluadas, aunque evitó ofrecer detalles específicos.

Los defensores de los inmigrantes sostienen que el aeropuerto debe garantizar transparencia y rendición de cuentas, sin convertirse en un lugar donde los viajeros teman ser detenidos por motivos migratorios.

La coalición espera que las autoridades entreguen los documentos solicitados y aclaren qué medidas de supervisión se aplican a los agentes federales.

El caso mantiene abierto el debate en Connecticut sobre los límites de la cooperación entre las instituciones locales y las autoridades migratorias, así como sobre la protección de los derechos de las comunidades inmigrantes.