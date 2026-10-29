Mamografías gratuitas para mujeres sin seguro médico

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HARTFORD.- Las mujeres que no cuentan con seguro médico o que tienen una cobertura limitada pueden acceder a mamografías gratuitas a través de un programa estatal que busca facilitar la detección temprana del cáncer de mama.

El gobernador Ned Lamont y funcionarios de salud pública destacaron este lunes la importancia de que las residentes del estado aprovechen estos servicios preventivos, especialmente durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

El Programa de Detección Temprana y Prevención del Departamento de Salud Pública de Connecticut conecta a mujeres de bajos ingresos y sin cobertura médica suficiente con proveedores que ofrecen exámenes de detección, pruebas diagnósticas y servicios de seguimiento sin costo para quienes reúnen los requisitos. Según las autoridades estatales, durante los últimos cinco años se han realizado más de 16,000 mamografías gratuitas mediante esta iniciativa.

Los servicios están disponibles en centros médicos de distintas comunidades de Connecticut.

La red participante incluye 21 hospitales, 40 centros de salud comunitarios con certificación federal y 15 clínicas de Planned Parenthood.

El programa atiende aproximadamente a 5,000 residentes cada año, con el objetivo de reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a la atención preventiva.

Además del programa estatal, el hospital Hartford Hospital ofrece su iniciativa móvil de mamografías, conocida como Take the Time, que lleva equipos médicos a diferentes comunidades. Durante octubre, la unidad móvil ofrece exámenes gratuitos a mujeres sin seguro médico gracias al apoyo de una donación.

Las interesadas pueden llamar al 860-972-1243 para consultar las próximas ubicaciones y fechas de atención.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la mamografía permite detectar posibles señales de cáncer de mama antes de que aparezcan síntomas.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda que las mujeres de riesgo promedio se realicen una mamografía cada dos años entre los 40 y los 74 años.

Las recomendaciones pueden variar según los antecedentes familiares y otros factores de riesgo, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud.

Las mujeres que necesiten información sobre el programa estatal pueden visitar la web https://ct.gov/dph/screening o llamar al 860-509-7804 para conocer los requisitos y las opciones disponibles.

Las autoridades subrayaron que ninguna mujer debería dejar de realizarse un examen preventivo por no tener seguro médico o por no poder pagar su costo, ya que la detección temprana puede facilitar un tratamiento oportuno y salvar vidas.