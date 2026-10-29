Legisladores aprueban ampliar la exención del impuesto a la propiedad para adultos mayores

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WHITE PLAINS.- La Junta de Legisladores del condado de Westchester aprobó por unanimidad una ley para ampliar la exención del impuesto a la propiedad destinada a adultos mayores con ingresos limitados. La medida, aprobada el 19 de octubre, busca ofrecer un mayor alivio económico a los propietarios de edad avanzada que enfrentan el aumento del costo de vida y desean permanecer en sus hogares.

Hasta ahora, los adultos mayores que cumplían los requisitos podían recibir una exención de hasta el 50% sobre la parte del impuesto a la propiedad correspondiente al condado. Con la nueva legislación, las personas elegibles con ingresos más bajos podrán acceder a porcentajes mayores de reducción, de acuerdo con una escala establecida según sus ingresos anuales.

La nueva estructura permitirá que los adultos mayores con ingresos inferiores a 47,000 dólares anuales reciban una exención de hasta el 65%. Quienes ganen entre 47,000 y menos de 50,000 dólares podrán recibir porcentajes de alivio progresivamente menores, según el nivel de ingresos y los criterios establecidos por la ley. El objetivo es concentrar una mayor ayuda en los hogares que más la necesitan.

El presidente de la Junta de Legisladores, Vedat Gashi, defendió la iniciativa al señalar que muchos adultos mayores afrontan dificultades por el encarecimiento de los productos básicos y otros gastos cotidianos. Otros legisladores destacaron que reducir la carga tributaria puede ayudar a que los residentes de edad avanzada permanezcan en sus comunidades, cerca de sus familiares, amistades y redes de apoyo.

La ampliación fue posible después de cambios en la legislación del estado de Nueva York que permiten a los gobiernos locales establecer niveles más altos de exención para adultos mayores de bajos ingresos.

La nueva normativa de Westchester se aplicará al año tributario 2027 y comenzará a tener efecto el 1º de marzo de 2027.

Los adultos mayores que consideren que cumplen los requisitos deben comunicarse con la oficina del asesor fiscal de su municipio para conocer el procedimiento y presentar la solicitud.

Quienes ya reciben la exención no necesitan volver a solicitarla, según informó el Condado.

Las autoridades recomiendan verificar los requisitos locales y los límites de ingresos para determinar qué beneficio corresponde a cada hogar.