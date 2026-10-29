Estados Unidos y Japón acordaron producir misiles para sus cazas F-35

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(AP). Estados Unidos y Japón acordaron instalar en territorio japonés una planta para ensamblar e inspeccionar misiles aire-aire de alcance medio destinados a cazas F-35, dentro de un plan bilateral para ampliar la producción de armamento.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, sellaron el entendimiento en Cebú, Filipinas, al margen de la reunión anual de ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y sus socios.

La instalación realizará el ensamblaje final y la inspección de los Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, conocidos como AMRAAM. Japón y Estados Unidos utilizan esos proyectiles en sus F-35. Koizumi señaló que el proyecto forma parte de la iniciativa “Operation Supercharge”, destinada a acelerar la fabricación conjunta de misiles.

Tokio también indicó que ambos gobiernos compartirán información para aumentar la producción de misiles SM-3, desarrollados por los dos países para interceptar misiles balísticos.

Tras la reunión, Koizumi afirmó que compartió con Hegseth la preocupación por el escenario de seguridad regional. “Compartimos un sentido de crisis respecto de la situación regional, que se vuelve cada vez más grave, y acordamos reforzar las capacidades de disuasión y respuesta de la alianza entre Japón y Estados Unidos con una velocidad e intensidad mayores que nunca”, declaró.

El ministro japonés agregó que los dos países respaldaron “un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de derecho” y rechazaron “cualquier intento de cambiar unilateralmente el statu quo mediante la fuerza, la coerción u otros medios”.

El acuerdo coincidió con las reuniones de defensa de la ASEAN, previas a la cumbre de líderes del bloque prevista en Manila del 15 al 17 de noviembre. La cita congregó a los integrantes de la organización y a socios asiáticos y occidentales para tratar la cooperación en materia de seguridad.

Hegseth propuso a los ministros de Defensa de la ASEAN un plan de cooperación militar entre Washington y el bloque de cara al 50.º aniversario de sus relaciones, que se cumplirá en 2027. Ante los representantes del sudeste asiático, aseguró que la política estadounidense sería “fuerte, discreta y clara”.

La decisión de Washington y Tokio motivó una respuesta del régimen de China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, pidió que la cooperación en seguridad no se dirigiera contra terceros países ni perjudicara sus intereses.

“El desarrollo de las relaciones bilaterales entre naciones no debe socavar la paz y la estabilidad regionales”, sostuvo Guo. El vocero cuestionó la política de defensa japonesa, afirmó que Tokio rebasó de forma continuada las restricciones del derecho internacional con el argumento de responder a amenazas e instó a la comunidad internacional a “frenarlo con determinación”.

Durante las conversaciones en Cebú, Koizumi expresó además preocupación por la actividad naval china en el suroeste de Japón. Informó que tres destructores chinos y un buque de la guardia costera atravesaron el estrecho de Osumi, al sur de la isla de Kyushu, rumbo al océano Pacífico.

El ministro dijo que fue la primera vez que Japón detectó esa formación de embarcaciones y presentó el episodio como “un ejemplo que ilustra el desafiante entorno de seguridad en la región”. Japón reforzó en los últimos años sus capacidades militares en las islas del suroeste, próximas a Taiwán y al mar de China Oriental, donde Tokio y Beijing mantienen una disputa por pequeñas islas bajo control japonés.

En el mar de China Meridional, Estados Unidos reiteró su respaldo a Filipinas, su aliado con tratado de defensa más antiguo en Asia. Washington advirtió que defenderá a las fuerzas, barcos y aeronaves filipinas ante un ataque armado, incluso en esas aguas, donde China, Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán mantienen reclamaciones territoriales.