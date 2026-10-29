CT recibe $10 millones en fondos federales para mejorar la alfabetización infantil

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HARTFORD.- El estado de Connecticut recibió una subvención federal de 10 millones de dólares para fortalecer la enseñanza de la lectura y mejorar las habilidades de alfabetización de los niños de los primeros años escolares.

El gobernador Ned Lamont y la comisionada estatal de Educación, Charlene Russell-Tucker, anunciaron que los fondos se destinarán a una iniciativa de cinco años para ayudar a los estudiantes que presentan dificultades para aprender a leer.

La financiación procede del programa federal de Innovación e Investigación Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

El proyecto se concentrará en alumnos desde kindergarten hasta tercer grado, una etapa considerada fundamental para desarrollar las habilidades básicas de lectura, comprensión y escritura.

Las autoridades esperan que la intervención temprana permita identificar las dificultades académicas y ofrecer apoyo antes de que estas afecten el rendimiento escolar durante los siguientes años.

Una parte importante de los recursos se utilizará para ampliar las sesiones de lectura en grupos pequeños, dirigidas a estudiantes que necesitan ayuda adicional.

Estas actividades permitirán trabajar habilidades fundamentales, como reconocer sonidos, relacionarlos con las letras, formar palabras y mejorar la fluidez lectora. Los maestros también recibirán materiales educativos y herramientas para evaluar el progreso de cada alumno y adaptar las estrategias de enseñanza según sus necesidades.

El programa será coordinado por el Departamento de Educación de Connecticut, con la colaboración de la Facultad de Educación Neag de la Universidad de Connecticut, la Universidad de Fordham, la organización HILL for Literacy y varios distritos escolares.

La iniciativa contempla una red de 75 escuelas primarias, donde se ampliarán las intervenciones de lectura, la capacitación profesional y el acompañamiento a los educadores. También se estudiará si la incorporación de estrategias positivas de apoyo conductual mejora la participación de los estudiantes durante las clases.

La nueva subvención se suma a las inversiones realizadas por Connecticut para mejorar los resultados educativos mediante la legislación conocida como Right to Read (Derecho a Leer), aprobada en 2021.

Aunque el Estado ha impulsado cambios en los programas de lectura y en la formación docente, todavía existen desafíos importantes.

Según datos citados por CT Insider, aproximadamente el 50 % de los estudiantes de Connecticut alcanzó el nivel esperado de competencia lectora durante el año escolar 2024-2025, una cifra inferior al 56 % registrado antes de la pandemia.

Las autoridades estatales consideran que esta inversión representa una oportunidad para reducir las brechas de aprendizaje y garantizar que más niños desarrollen las habilidades necesarias para avanzar en su educación.

Durante los próximos cinco años, el programa permitirá evaluar qué métodos de enseñanza ofrecen mejores resultados y cómo pueden aplicarse en más escuelas.

El objetivo final es que los estudiantes reciban apoyo oportuno, mejoren su comprensión lectora y cuenten con bases académicas sólidas para tener éxito en los grados superi