Continúa la disputa sobre los arrestos migratorios sin orden judicial

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HARTFORD.- La legalidad de los arrestos migratorios realizados por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) continúa generando controversia en Connecticut.

Autoridades estatales, organizaciones defensoras de los derechos civiles y representantes de la comunidad inmigrante cuestionan los límites de las operaciones federales, especialmente cuando se realizan sin una orden judicial firmada por un juez.

El debate se intensificó tras un arresto efectuado por el ICE en el Tribunal Superior de Meriden en septiembre.

El caso de Meriden se encuentra bajo revisión de las autoridades judiciales estatales. Según los registros obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles de Connecticut (ACLU-CT), los agentes presentaron una orden administrativa de deportación firmada por un funcionario federal, no una orden judicial firmada por un juez.

Esta diferencia es fundamental porque la legislación estatal establece restricciones específicas para los arrestos civiles migratorios en los tribunales.

La ley de Connecticut que entró en vigor en mayo de 2026 prohíbe, en general, determinados arrestos civiles migratorios dentro de los tribunales sin una orden judicial válida, aunque contempla excepciones específicas. Además, nuevas restricciones estatales que comenzaron a aplicarse en octubre amplían las protecciones en determinados espacios, como centros educativos, guarderías, lugares de culto e instalaciones médicas.

Las normas también establecen requisitos de identificación para los agentes, con excepciones limitadas.

Las organizaciones defensoras de los inmigrantes sostienen que las operaciones sin las garantías legales correspondientes pueden vulnerar derechos fundamentales y generar temor entre las familias.

La ACLU-CT ha solicitado más información para determinar si el arresto de Meriden incumplió la legislación estatal.

Mientras tanto, la rama judicial de Connecticut confirmó que revisa tanto la documentación presentada por ICE como la actuación de los funcionarios judiciales que estuvieron presentes durante el incidente.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende las operaciones de ICE y sostiene que los agentes federales tienen autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias.

La agencia ha cuestionado las restricciones estatales y argumenta que estas pueden dificultar la detención de personas sujetas a procesos de deportación.

Sin embargo, la controversia jurídica gira en torno a las diferencias entre las órdenes administrativas emitidas por autoridades migratorias y las órdenes judiciales firmadas por un juez, así como a las circunstancias específicas en las que puede efectuarse un arresto.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, también se ha sumado a los esfuerzos legales contra determinadas prácticas de arresto migratorio sin orden judicial, al respaldar una acción judicial junto con otros 21 fiscales generales estatales.

La disputa continúa abierta y podría derivar en nuevas medidas legislativas o decisiones judiciales que definan con mayor claridad los límites de las operaciones federales en el estado.

Mientras tanto, las autoridades y las organizaciones civiles insisten en la importancia de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos constitucionales de los residentes.