Eventos Comunitarios

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Baby & Toddler Boo Bash

La biblioteca pública Riverfront Library de Yonkers realizará el evento familiar Baby & Toddler Boo Bash el viernes 30 de octubre, de 11:45 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La actividad tendrá lugar en el 1 Larkin Center, Yonkers, y estará dirigida especialmente a bebés, niños pequeños y sus familias.

La jornada ofrecerá un ambiente festivo inspirado en Halloween, con música, juegos y bloques de construcción para que los más pequeños disfruten de una experiencia recreativa en un espacio interior.

De acuerdo con los promotores, la iniciativa representa una oportunidad para que las familias compartan tiempo de calidad y participen en las celebraciones de otoño dentro de un entorno comunitario.

Para obtener más información, los interesados pueden llamar al 914-375-7940.

Día de reciclaje doméstico

El condado de Westchester realizará una jornada de reciclaje doméstico el domingo 1º de noviembre en el 3 John Walsh Boulevard, Peekskill, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Esta iniciativa busca fomentar la disposición responsable de determinados artículos del hogar y crear conciencia sobre la importancia de reducir los residuos y proteger el medioambiente.

La actividad puede ser de interés para las personas que desean conocer alternativas adecuadas para desechar materiales domésticos que no siempre deben depositarse en la basura convencional.

Según las autoridades, las personas podrán llevar diversos residuos domésticos para su reciclaje o eliminación segura, incluidos aparatos electrónicos, productos químicos del hogar, neumáticos y medicamentos vencidos.

Además, habrá destrucción segura de documentos, con un límite de cuatro cajas de archivo por hogar.

Evaluaciones gratuitas de inglés

La Biblioteca Ferguson de Stamford, ofrece el programa gratuito “Let’s Talk: New Students Level Evaluation via Zoom”, una iniciativa dirigida a adultos que desean mejorar sus habilidades de comunicación en inglés.

La actividad consiste en una evaluación inicial del nivel de inglés para los nuevos participantes, quienes posteriormente serán asignados a un grupo de conversación de acuerdo con sus conocimientos.

Las sesiones están programadas para los martes, de 12:00 a 12:30 del mediodía, y se realizan de manera virtual a través de Zoom. La próxima sesión anunciada es el martes 3 de noviembre.

Las personas interesadas pueden participar desde su hogar utilizando el enlace de Zoom disponible en la página oficial del programa, en https://www.fergusonlibrary.org/services/multicultural-center/lets-talk.

Para obtener información adicional, pueden comunicarse con Yelena Klompus al 203-351-8228 o enviar un correo electrónico yelena@fergusonlibrary.org.

Espacio gratuito para hacer tareas escolares

La Biblioteca Ferguson de Stamford, a través de su sucursal South End, realizará el programa Homework Hub, una iniciativa dirigida a estudiantes de 1º a 8º grado que necesitan un espacio tranquilo para completar sus tareas escolares.

Los participantes podrán avanzar con sus deberes mientras disfrutan de un refrigerio, en un ambiente pensado para apoyar el aprendizaje y el desarrollo académico de niños y adolescentes.

La próxima sesión anunciada tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre, de 3:30 a 5:00 de la tarde, en el área infantil de la biblioteca, en el Lathon Wider Community Center, en 34 Woodland Avenue, Stamford. Para obtener más información, las familias pueden comunicarse al 203-351-8280 o enviar un correo electrónico a a icharles@fergusonlibrary.org, contacto de Ibsen Charles.

Robótica para adolescentes

La Biblioteca Pública de Norwalk realizará el programa “Robotics for Teens” el sábado 7 de noviembre, de 2:00 a 3:00 de la tarde, una actividad educativa dirigida a estudiantes de sexto a duodécimo grado interesados en la tecnología, la programación y la robótica.

Durante el taller, los participantes aprenderán a construir y programar robots físicos utilizando los kits LEGO Mindstorms EV3, una herramienta que permite desarrollar habilidades de pensamiento lógico, creatividad y resolución de problemas.

La actividad será presencial y requiere inscripción previa. Los estudiantes de sexto y séptimo grado deberán asistir acompañados por uno de sus padres o un tutor legal.

El taller tendrá lugar en la sala para adolescentes (Teen Room) de la Biblioteca Pública de Norwalk, ubicada en 1 Belden Avenue, Norwalk.

Para obtener información adicional, los interesados pueden llamar al 203-899-2780, número general de la biblioteca.

Para inscribirse puede ingresar a la web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl7z8UzaGXP5vFnaZKnr9TOKWES7fKNg75LhoG2tYtA-uMbg/viewform.