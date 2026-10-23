Veintidós hospitales de CT afrontan recortes en pagos de Medicare

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CONNECTICUT. Un total de 22 de los 26 hospitales de atención aguda de Connecticut sujetos a evaluación recibirán reducciones en los pagos de Medicare debido a las tasas de readmisión de pacientes, según información publicada el 19 de octubre de 2026.

Las sanciones forman parte de un programa federal que busca mejorar la calidad de la atención médica y reducir los reingresos hospitalarios que podrían evitarse.

Los recortes son aplicados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) mediante el Programa de Reducción de Readmisiones Hospitalarias.

Esta iniciativa reduce los pagos base de Medicare tradicional destinados a hospitalizaciones cuando los centros registran resultados desfavorables en determinadas categorías de pacientes.

Para determinar las sanciones, las autoridades federales analizaron datos correspondientes al período comprendido entre el 1º de julio de 2023 y el 30 de junio de 2025.

La evaluación incluyó readmisiones relacionadas con ataques cardíacos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía y reemplazos de cadera o rodilla. Las reducciones entraron en vigor el 1 de octubre de 2026.

Entre los centros afectados, Lawrence + Memorial Hospital, ubicado en New London y perteneciente a Yale New Haven Health, registró la mayor penalización de Connecticut, con una reducción del 1.69%.

Otros hospitales también enfrentan recortes y están adoptando medidas para mejorar el seguimiento de los pacientes después del alta médica y disminuir el riesgo de nuevas hospitalizaciones.

Los hospitales afectados están reforzando sus programas de atención de transición, educación al paciente, apoyo farmacéutico y coordinación con proveedores de servicios ambulatorios. Bristol Health, por ejemplo, implementó un equipo especializado para acompañar a los pacientes después de abandonar el hospital.

La Asociación de Hospitales de Connecticut también destacó los esfuerzos conjuntos para mejorar la recuperación y la continuidad de la atención médica.

La situación refleja una tendencia nacional: aproximadamente el 80% de los 2,334 hospitales evaluados en los Estados Unidos recibió sanciones similares.

Aunque el objetivo del programa es mejorar los resultados clínicos, los recortes representan un desafío financiero adicional para los centros médicos.

Las autoridades sanitarias y los hospitales continuarán trabajando para reducir las readmisiones y garantizar que los pacientes reciban el seguimiento necesario después de recibir el alta.