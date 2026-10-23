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Servicios de orientación migratoria gratuita disponibles en condado de Fairfield

Por Sala de Redacción
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La orientación migratoria puede incluir información sobre solicitudes de ciudadanía, residencia permanente, peticiones familiares, renovación de documentos y otros trámites relacionados con las leyes de inmigración.
De acuerdo con el ICE, entre los delitos relacionados con algunos de los arrestados figuran agresión sexual contra un menor, abuso infantil, delitos con armas, distribución de drogas y agresión.

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STAMFORD.- Las personas del condado de Fairfield que necesitan información sobre su situación migratoria pueden acceder a servicios de orientación y asistencia ofrecidos por organizaciones comunitarias.
Estos recursos buscan ayudar a los inmigrantes a comprender los procedimientos migratorios de Estados Unidos, conocer sus derechos y encontrar información confiable para tomar decisiones sobre sus casos.
La orientación migratoria puede incluir información sobre solicitudes de ciudadanía, residencia permanente, peticiones familiares, renovación de documentos y otros trámites relacionados con las leyes de inmigración.
Los servicios disponibles dependen de cada organización y de las circunstancias particulares de cada solicitante. Por ello, es importante comunicarse directamente con los proveedores para conocer los requisitos y las opciones de asistencia.
En medio de las preocupaciones relacionadas con los cambios en las políticas migratorias federales, el acceso a información verificada se ha convertido en una necesidad para muchas familias.
Recibir orientación adecuada puede ayudar a prevenir errores en los trámites, aclarar dudas sobre los procedimientos oficiales e identificar posibles alternativas legales según cada situación.
Una de las organizaciones que ofrece apoyo en la región es Building One Community (B1C), ubicada en Stamford. Esta entidad trabaja con inmigrantes y sus familias mediante programas de integración, educación y asistencia legal migratoria.
También ofrece actividades informativas para ayudar a las personas a comprender sus opciones.
Los interesados pueden consultar los servicios disponibles en b1c.org/legal.
Otra alternativa es Catholic Charities of Fairfield County, que ofrece servicios relacionados con diferentes procesos migratorios, incluidos asuntos de ciudadanía, residencia permanente y peticiones familiares.
Las condiciones de atención y los costos pueden variar según el servicio solicitado, por lo que se recomienda contactar directamente con la organización para confirmar si existen consultas gratuitas o programas de asistencia de bajo costo.
Las personas que necesiten ayuda deben verificar que reciben asesoría de abogados de inmigración o representantes acreditados autorizados para brindar servicios legales. También se recomienda desconfiar de quienes prometen resultados garantizados o solicitan dinero sin explicar claramente sus servicios.
De acuerdo con los expertos, consultar con organizaciones reconocidas puede ayudar a las familias del condado de a encontrar orientación confiable y conocer los recursos disponibles para atender sus necesidades migratorias.

ORGANIZACIONES QUE OFRECEN AYUDA GRATUITA
* Connecticut Institute for Refugees and Immigrants (CIRI)
Asistencia gratuita en ciertos programas o de bajo costo
Bridgeport: 203-336-0141
Stamford: 203-965-7190
Sitio web: cirict.org

* Building One Community (B1C)
Ubicada en Stamford. Ofrece apoyo a inmigrantes, orientación y servicios legales migratorios de bajo costo. Pregunta si hay clínicas gratuitas o exenciones de tarifas disponibles para tu caso.
203-674-8585
Sitio web: b1c.org

* Catholic Charities of Fairfield County
Ofrece asistencia con ciudadanía, residencia permanente, DACA, TPS y peticiones familiares. La consulta inicial publicada cuesta $75 por caso, así que no debe considerarse gratuita de manera general.
Norwalk: 203-383-0325
Bridgeport: 203-416-1322
Sitio web: ccfairfield.org

* Center for Immigrant Development (CID)
Organización sin fines de lucro en Bridgeport que ofrece orientación legal migratoria mediante representantes acreditados. Sus consultas pueden tener una tarifa reducida; pregunta si calificas para asistencia gratuita.
203-724-9403
Sitio web: immigrantdevelopment.org

 

 

 

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