Servicios de orientación migratoria gratuita disponibles en condado de Fairfield

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STAMFORD.- Las personas del condado de Fairfield que necesitan información sobre su situación migratoria pueden acceder a servicios de orientación y asistencia ofrecidos por organizaciones comunitarias.

Estos recursos buscan ayudar a los inmigrantes a comprender los procedimientos migratorios de Estados Unidos, conocer sus derechos y encontrar información confiable para tomar decisiones sobre sus casos.

La orientación migratoria puede incluir información sobre solicitudes de ciudadanía, residencia permanente, peticiones familiares, renovación de documentos y otros trámites relacionados con las leyes de inmigración.

Los servicios disponibles dependen de cada organización y de las circunstancias particulares de cada solicitante. Por ello, es importante comunicarse directamente con los proveedores para conocer los requisitos y las opciones de asistencia.

En medio de las preocupaciones relacionadas con los cambios en las políticas migratorias federales, el acceso a información verificada se ha convertido en una necesidad para muchas familias.

Recibir orientación adecuada puede ayudar a prevenir errores en los trámites, aclarar dudas sobre los procedimientos oficiales e identificar posibles alternativas legales según cada situación.

Una de las organizaciones que ofrece apoyo en la región es Building One Community (B1C), ubicada en Stamford. Esta entidad trabaja con inmigrantes y sus familias mediante programas de integración, educación y asistencia legal migratoria.

También ofrece actividades informativas para ayudar a las personas a comprender sus opciones.

Los interesados pueden consultar los servicios disponibles en b1c.org/legal.

Otra alternativa es Catholic Charities of Fairfield County, que ofrece servicios relacionados con diferentes procesos migratorios, incluidos asuntos de ciudadanía, residencia permanente y peticiones familiares.

Las condiciones de atención y los costos pueden variar según el servicio solicitado, por lo que se recomienda contactar directamente con la organización para confirmar si existen consultas gratuitas o programas de asistencia de bajo costo.

Las personas que necesiten ayuda deben verificar que reciben asesoría de abogados de inmigración o representantes acreditados autorizados para brindar servicios legales. También se recomienda desconfiar de quienes prometen resultados garantizados o solicitan dinero sin explicar claramente sus servicios.

De acuerdo con los expertos, consultar con organizaciones reconocidas puede ayudar a las familias del condado de a encontrar orientación confiable y conocer los recursos disponibles para atender sus necesidades migratorias.

ORGANIZACIONES QUE OFRECEN AYUDA GRATUITA

* Connecticut Institute for Refugees and Immigrants (CIRI)

Asistencia gratuita en ciertos programas o de bajo costo

Bridgeport: 203-336-0141

Stamford: 203-965-7190

Sitio web: cirict.org

* Building One Community (B1C)

Ubicada en Stamford. Ofrece apoyo a inmigrantes, orientación y servicios legales migratorios de bajo costo. Pregunta si hay clínicas gratuitas o exenciones de tarifas disponibles para tu caso.

203-674-8585

Sitio web: b1c.org

* Catholic Charities of Fairfield County

Ofrece asistencia con ciudadanía, residencia permanente, DACA, TPS y peticiones familiares. La consulta inicial publicada cuesta $75 por caso, así que no debe considerarse gratuita de manera general.

Norwalk: 203-383-0325

Bridgeport: 203-416-1322

Sitio web: ccfairfield.org

* Center for Immigrant Development (CID)

Organización sin fines de lucro en Bridgeport que ofrece orientación legal migratoria mediante representantes acreditados. Sus consultas pueden tener una tarifa reducida; pregunta si calificas para asistencia gratuita.

203-724-9403

Sitio web: immigrantdevelopment.org