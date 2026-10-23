Niños cubiertos por Medicaid enfrentan largas esperas para recibir atención ocular

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NEW HAVEN.- . Numerosas familias de Connecticut enfrentan dificultades para conseguir atención oftalmológica especializada para sus hijos debido a las limitaciones en el acceso a médicos que aceptan Medicaid.

Esta situación puede provocar largas esperas para obtener una cita, especialmente cuando los menores necesitan evaluaciones especializadas, seguimiento médico o tratamiento para problemas de la visión.

La situación preocupa a padres y profesionales de la salud, ya que la detección temprana de los problemas visuales es fundamental durante la infancia. Las dificultades para ver correctamente pueden afectar el aprendizaje, la lectura, la concentración y el desempeño escolar.

Por ello, los especialistas recomiendan que los niños reciban evaluaciones oportunas y que las familias puedan acceder a los servicios médicos que necesitan sin demoras excesivas.

Uno de los principales obstáculos es la disponibilidad limitada de oftalmólogos pediátricos que aceptan pacientes cubiertos por Medicaid. Algunos consultorios restringen la cantidad de pacientes atendidos mediante este seguro, mientras que otros no participan en el programa. Como consecuencia, las familias pueden verse obligadas a contactar numerosos proveedores antes de encontrar una cita disponible.

Las dificultades también pueden representar una carga adicional para los hogares de bajos ingresos, que dependen de Medicaid para acceder a servicios médicos.

Los desplazamientos a otras ciudades, los horarios laborales de los padres y la necesidad de coordinar transporte y cuidado de otros hijos pueden complicar todavía más la búsqueda de atención especializada.

El problema pone de relieve la importancia de garantizar una red suficiente de profesionales que atiendan a pacientes cubiertos por programas públicos de salud.

Entre las posibles medidas para mejorar el acceso figuran ampliar la participación de especialistas en Medicaid, fortalecer los servicios de oftalmología pediátrica y facilitar la coordinación entre pediatras, escuelas y centros médicos para identificar oportunamente los problemas visuales.

Mientras continúan los esfuerzos por mejorar el acceso a la atención, se recomienda a los padres comunicarse con el pediatra de sus hijos y con el plan de Medicaid para solicitar referencias, consultar proveedores disponibles y preguntar por listas de cancelación.

Las familias también pueden pedir orientación sobre las opciones de atención cubiertas por su plan. Una detección y un tratamiento oportunos pueden ayudar a proteger la salud visual de los menores y favorecer su desarrollo y aprendizaje.