Investigadores destacan aporte económico de trabajadores con TPS en Nueva York

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NUEVA YORK.- Investigadores de la Universidad de Cornell destacaron la importante contribución económica y social de los trabajadores inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en el estado de Nueva York.

Un informe elaborado por el Worker Institute de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales analizó las experiencias de trabajadores centroamericanos que han vivido durante años en Estados Unidos, donde han construido sus hogares, desarrollado sus carreras profesionales y contribuido al crecimiento de sus comunidades.

El estudio, titulado We Belong Here: TPS Workers Belong Here, señaló que muchos beneficiarios del TPS consideran a Nueva York y Estados Unidos su hogar permanente.

Los investigadores documentaron sus vínculos con las comunidades, su participación en organizaciones cívicas y su orgullo por las contribuciones que realizan a la sociedad.

El informe también destacó que numerosos trabajadores son padres de niños nacidos en Estados Unidos, por lo que la estabilidad de su situación migratoria tiene consecuencias directas para sus familias.

En el ámbito económico, los beneficiarios del TPS participan en sectores fundamentales como la construcción, la atención médica, la logística y los servicios. Su trabajo contribuye al funcionamiento de empresas, hospitales, hogares y otras actividades esenciales.

Además de recibir salarios por sus labores, estos trabajadores consumen bienes y servicios, pagan impuestos y ayudan a sostener la actividad económica de las comunidades donde residen.

Las cifras de investigaciones económicas anteriores también permiten dimensionar este aporte.

Según estimaciones del Penn Wharton Budget Model, los trabajadores con TPS generaron aproximadamente 2.800 millones de dólares en producto interno bruto en el estado de Nueva York durante 2023.

Esta cifra corresponde a una estimación económica estatal y no exclusivamente a los trabajadores centroamericanos examinados por el informe de Cornell, disponible en la web https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/p/2025-11-19-550-000-workers-lose-status-by-end-of-2025/

Los investigadores advirtieron que la pérdida de la autorización de trabajo podría tener consecuencias que van más allá de los propios inmigrantes. La incertidumbre migratoria puede afectar los ingresos familiares, la continuidad laboral de las empresas y la estabilidad de los hogares que dependen de estos salarios.

Asimismo, la interrupción de la actividad de trabajadores experimentados podría agravar las dificultades de contratación en determinadas industrias, especialmente en aquellas que necesitan personal para mantener sus operaciones.

El debate sobre el futuro del TPS continúa siendo relevante para las comunidades inmigrantes de Nueva York.

Los hallazgos de Cornell ponen de relieve la relación entre la estabilidad migratoria, el empleo y el bienestar familiar, aunque el alcance de cualquier cambio dependerá de las decisiones legales y administrativas aplicables a cada nacionalidad.

Para miles de trabajadores y sus familias, el asunto no solo representa una cuestión migratoria, sino también una preocupación sobre su futuro económico y su permanencia en las comunidades que consideran su hogar.