Continúa debate estatal cooperación de policía con ICE en Westchester

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WHITE PLAINS.- El debate sobre la colaboración entre los departamentos de policía local y el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) continúa generando preocupación en el condado de Westchester.

La discusión se desarrolla en medio de cambios legales estatales destinados a limitar la participación de las autoridades locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración, así como de las inquietudes de las comunidades inmigrantes sobre la seguridad y sus derechos.

Desde el 25 de agosto, una nueva ley estatal prohíbe que las agencias policiales locales mantengan determinados acuerdos formales con el ICE para realizar labores de control migratorio civil.

La medida busca evitar que los agentes locales sean utilizados para ejecutar funciones federales relacionadas con el estatus migratorio de las personas.

Sin embargo, la legislación no impide toda colaboración entre las autoridades locales y federales en investigaciones legítimas de seguridad pública.

En Westchester, la aplicación de estas restricciones ha despertado preguntas sobre las prácticas de los departamentos policiales de distintas ciudades y municipios.

Un informe publicado en septiembre señaló que las autoridades no habían aclarado públicamente si algún departamento del condado mantenía acuerdos formales que debían ser cancelados.

La falta de información detallada ha alimentado el reclamo de mayor transparencia sobre la relación entre la policía local y las autoridades migratorias federales.

Uno de los casos que ha intensificado la discusión es el de Port Chester, una comunidad con una importante población inmigrante.

Una investigación periodística publicada en septiembre encontró indicios de que la policía local habría atendido numerosas solicitudes de ICE para entregar personas a la agencia federal, incluso en situaciones en las que algunas no enfrentaban cargos penales.

Estos hallazgos aumentaron las preguntas de los residentes sobre el alcance de la colaboración policial y los procedimientos utilizados en estos casos.

Los defensores de los inmigrantes sostienen que limitar la participación de la policía local en la aplicación de las leyes migratorias puede ayudar a fortalecer la confianza de la comunidad y facilitar que las personas denuncien delitos o cooperen como testigos sin temor a consecuencias migratorias.

Por otro lado, el debate también incluye preocupaciones sobre la seguridad pública, la autoridad federal y los límites legales de las políticas estatales. La discusión refleja las diferencias entre quienes defienden una separación más clara de funciones y quienes consideran necesaria una mayor cooperación entre agencias.

Mientras continúa la implementación de la ley, los residentes de Westchester siguen pendientes de cómo actuarán los departamentos policiales de sus localidades y qué información harán pública sobre sus políticas.

Aunque la nueva normativa restringe ciertos acuerdos formales con el ICE, todavía existen interrogantes sobre otras formas de comunicación y colaboración.

La transparencia de las autoridades y la claridad sobre los derechos de los inmigrantes serán elementos fundamentales para evaluar el impacto de estos cambios en las comunidades del Condado.