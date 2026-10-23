Centro de Bienvenida en Westport facilita el acceso a servicios de salud mental en el condado de Fairfield

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The Shores Mental Health ofrece a pacientes elegibles una alternativa a las salas de emergencia para acceder a atención especializada.

WESTPORT, Connecticut. — Las personas y familias que buscan atención de salud mental en el condado de Fairfield cuentan con un recurso que puede facilitar el acceso a tratamiento sin necesidad de acudir primero a la sala de emergencias de un hospital.

The Shores Mental Health, parte de St. Vincent’s Medical Center de Hartford HealthCare, ofrece un Centro de Bienvenida (Welcome Center) en Westport, diseñado para ayudar a las personas que cumplen con ciertos requisitos médicos y clínicos a encontrar la atención de salud mental que necesitan.

El centro permite que las personas médicamente estables y clínicamente elegibles programen una evaluación telefónica de salud mental para determinar los próximos pasos en su atención. Dependiendo de sus necesidades, el equipo puede coordinar una evaluación presencial el mismo día.

Ubicado en una propiedad de más de 50 acres en Westport, The Shores reúne servicios de salud mental que St. Vincent’s Medical Center ha ofrecido durante décadas en el condado de Fairfield, bajo una identidad unificada.

“The Shores representa una nueva identidad unificada para los servicios de salud mental que St. Vincent’s Medical Center ha ofrecido durante muchos años, basándose en décadas de atención confiable en el condado de Fairfield”, señaló el Dr. James F. O’Dea, vicepresidente sénior de la Red de Salud Conductual de Hartford HealthCare.

Según O’Dea, esta iniciativa refleja el compromiso de ampliar el acceso a los servicios, mejorar la atención y responder a las crecientes necesidades de la comunidad.

Una alternativa a las salas de emergencia

Para las personas que atraviesan una crisis de salud mental, saber a dónde acudir puede resultar abrumador.

El Centro de Bienvenida busca simplificar ese proceso mediante una evaluación inicial que permite identificar los servicios más adecuados para cada paciente.

Esta alternativa está dirigida a personas cuya condición médica y clínica permite recibir atención sin acudir primero a una sala de emergencias. Quienes necesitan atención médica de emergencia son dirigidos a los servicios correspondientes.

Servicios para adultos, adolescentes y niños

Además del Centro de Bienvenida, The Shores Mental Health ofrece una variedad de servicios hospitalarios, ambulatorios y tratamientos especializados para personas de distintas edades.

El programa de hospitalización para adultos atiende a pacientes con condiciones psiquiátricas agudas y trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Los tratamientos incluyen atención para trastornos del estado de ánimo, ansiedad, personalidad y trastornos psicóticos, así como supervisión médica durante la abstinencia de sustancias cuando sea necesario.

Para niños y adolescentes, The Shores ofrece atención de salud mental en un entorno seguro y estructurado. Las familias participan activamente en el desarrollo de planes de tratamiento individualizados para apoyar el progreso y la recuperación de los pacientes.

“El Centro de Bienvenida forma parte de los servicios más amplios que ofrece The Shores Mental Health, que incluyen atención integral de salud mental hospitalaria, ambulatoria y tratamientos especializados para adultos, adolescentes y niños”, explicó el Dr. Tobias Wasser, director de Psiquiatría y Salud Conductual de Hartford HealthCare en la región de Fairfield.

Atención y apoyo durante la recuperación

Los pacientes que necesitan continuar su tratamiento después de una hospitalización pueden acceder a servicios ambulatorios en las sedes de The Shores en Norwalk y Bridgeport.

Entre los servicios disponibles se encuentran programas de hospitalización parcial, programas intensivos de atención ambulatoria, terapia individual y grupal, y manejo de medicamentos.

Para adultos con depresión grave resistente a los tratamientos, también se ofrecen opciones especializadas como la estimulación magnética transcraneal (TMS) y la terapia electroconvulsiva (ECT).

The Shores cuenta con un equipo multidisciplinario de psiquiatras, profesionales de enfermería, trabajadores sociales, terapeutas y otros especialistas que colaboran para desarrollar planes de tratamiento individualizados y acompañar a los pacientes durante su recuperación.

Las personas y familias interesadas en conocer más sobre los servicios disponibles pueden visitar www.shoresmentalhealth.org.