Mamografías móviles gratuitas disponibles para mujeres sin seguro médico en Connecticut durante octubre

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El programa Take the Time de Hartford HealthCare lleva exámenes de detección del cáncer de mama a las comunidades locales con el apoyo de Beekley Family ARC Angel.

CONNECTICUT — Las mujeres que no cuentan con seguro médico pueden acceder a mamografías gratuitas durante todo el mes de octubre a través del programa móvil Take the Time (Tómate el Tiempo) del Hospital Hartford, gracias a una donación de Beekley Family ARC Angel.

La donación cubrirá el costo de las mamografías para mujeres sin seguro médico hasta finales de octubre, en conmemoración del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, ayudando a eliminar las barreras económicas que pueden dificultar el acceso a estos importantes exámenes preventivos.

El programa Take the Time realiza aproximadamente 1,650 mamografías al año, llevando los servicios de detección del cáncer de mama directamente a comunidades de Connecticut. El año pasado, el 64 % de las mujeres atendidas no contaban con seguro médico, y aproximadamente 1,050 recibieron mamografías sin costo alguno.

Para muchas mujeres, la falta de seguro médico, las responsabilidades diarias o la incomodidad de acudir a un hospital o centro médico pueden dificultar la realización de exámenes preventivos de manera regular. El programa móvil busca reducir estos obstáculos al ofrecer mamografías en lugares accesibles y conocidos dentro de sus propias comunidades.

A través de colaboraciones con centros de salud, organizaciones religiosas, agencias de servicios sociales y proveedores de atención primaria, el programa llega a mujeres que, de otra manera, podrían quedarse sin acceso a estos servicios. Al regresar cada año a muchas de las mismas localidades, también contribuye a fortalecer la confianza de la comunidad y fomentar el acceso continuo a la atención preventiva.

La donación de Beekley Family ARC Angel es especialmente importante, ya que muchas de las mujeres que utilizan el programa no tienen seguro médico y los reembolsos de las aseguradoras suelen ser limitados o no estar disponibles. Este apoyo filantrópico permite que el Hospital Hartford continúe ofreciendo mamografías gratuitas a mujeres que enfrentan dificultades económicas.

Mamografías móviles disponibles durante todo octubre

Hasta finales de octubre, la donación cubrirá el costo de las mamografías de detección para mujeres sin seguro médico que reciban servicios a través del programa Take the Time.

Las residentes interesadas en obtener más información sobre el programa y sus servicios de mamografía móvil pueden visitar el sitio web oficial de Hartford HealthCare.