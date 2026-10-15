Clovis Nienow y Aleska Génesis protagonizan fuerte pelea en vivo

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Clovis Nienow y Aleska Génesis enfrentaron un momento tenso durante la transmisión en vivo del programa Hoy día, en donde la actual participante de La Casa de los Villanos encaró a su exnovio y lo acusó de hablar mal de ella entre los foros, pues actualmente se desempeña como conductor.

El momento se hizo rápidamente viral en redes sociales, pues la modelo revivió un momento que vivieron durante su relación. Aquí te contamos qué pasó entre los famosos.

La famosa expareja tuvo un fuerte encontronazo, esto durante la más reciente emisión del programa Hoy día, pues durante la transmisión se encontraban debatiendo sobre “¿qué hacer con un viaje que ya se pagó?”, esto cuando un apareja recién terminó.

La modelo no dudó en revivir un momento que vivió junto a Nienow, y es que aseguró que algo similar les pasó tras una pelea que tuvieron y que durante un viaje a Tailandia habían intentado salvar su relación, pero que no salió como esperaban.

“A mí me pasó. Yo tenía una relación con Clovis y nosotros, vamos a hablar claro, nos habíamos peleado, habíamos terminado de cierta manera, luego empezamos a hablar como para volver, ya yo tenía este viaje a Tailandia y la realidad es que sí él era como que mi invitado, ya tenía todos los gastos pagos, entonces intentamos como que volver a ver si esa llama se avivaba, compartimos, y a pesar de que nos fue bien, terminamos mal, en el sentido de que nos dimos cuenta que la realidad no funcionaba”, comentó.

Ante esto, Clovis solo se limitó a decir que él tenía otra versión de lo sucedido y que prefería mantenerse en silencio. Esto elevó las tensiones, pues la modelo aseguró que él hablaba mal de ella a sus espaldas.

“Mire sí yo contara la realidad, pero miren, me quedo calladito. A veces uno quiere foco, quiere brillar y no. Hay que ser caballero, tener valores y educación. Ella es una dama, yo la respeto, pero me respeto más a mí”, le respondió Clovis a su ex.

Esto dividió las opiniones, pues en redes sociales se viralizó el clip del enfrentamiento entre los ex participantes de La Casa de los Famosos de Telemundo.