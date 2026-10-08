Joe Manganiello reveló detalles de su matrimonio con Sofía Vergara y la criticó con dureza

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CNN. Joe Manganiello está próximo a lanzar sus memorias. Bloodlines es el nombre de su libro que llegará a mediados de octubre y en las que el actor contará parte de su vida: la enfermedad autoinmune que atravesó durante años, su matrimonio con Sofía Vergara y la verdadera razón por la cual no tuvieron hijos. “Se dijeron y se publicaron cosas falsas sobre mí”, dijo el actor sobre la verdadera razón por la que decidió escribir este libro.

Manganiello estuvo casado con la actriz de Modern Family desde 2015 hasta 2024. Y si bien parecían una de las parejas más cool de Hollywood, lo cierto es que puertas adentro la relación no era como parecía. En su libro, el actor reveló que su ex no solo no lo apoyaba en su lucha contra sus dolores crónicos, sino que, en más de una oportunidad, lo ridiculizó. Un ejemplo de ello fue en 2019 cuando, estaba muy deprimido y con ideas suicidas rondando su cabeza, y decidió adoptar un perro al que llamó Bubbles. “Tuve que regalar mi arma porque no dejaba de pensar en ella, y entonces llegó el perro. Pasé de ser el paciente a ser el cuidador”, confesó el intérprete de True Blood.

Para graficar como era el trato de Vergara hacia él por esos años, el actor -de 49 años- contó que la actriz se negó a abrazarlo en los momentos más difíciles, aún cuando él se lo suplicaba. En una entrevista con People, el actor de Spider-Man contó que sus problemas de salud comenzaron poco después de su boda con la actriz. Un dolor abdominal que le impedía caminar, erupciones con ampollas, dolores de cabeza, fatiga y sangrado rectal fueron algunos de sus síntomas iniciales que terminaron afectando su tiroides, su sistema digestivo, su piel, sus pulmones y sus ojos. “Cada vez me sentía más enfermo”, recordó.

Durante los siguientes años, Manganiello perdió 27 kilos, se sometió a varias colonoscopias y tuvo una cirugía de emergencia en la que le extirparon parte del intestino. Esto lo obligó a depender de una bolsa de ostomía. “Me sucedió a mí, y es la verdad, y tengo todas las cicatrices para demostrarlo”, dijo quién cansado de que la medicina no le diera resultado recurrió a “chamanes, rituales paganos y mitos antiguos”. Al profundizar en la genealogía de su propia familia, descubrió antepasados ​​que sobrevivieron al genocidio armenio y la lucha de su abuela contra el lupus. “Fue la época más brutalmente difícil de mi vida, una que no le desearía ni a mi peor enemigo, pero también mi mayor aventura”, confesó.

Fin de su matrimonio

Según lo que Joe Manganiello plantea en sus memorias, el no poder formar una familia con Vergara los fue alejando como pareja. Sin embargo, en este punto, el actor hizo una importante aclaración. En su momento, cuando el matrimonio llegó a su fin, la protagonista de Griselda había dicho que era ella la que no quería tener más hijos, debido a su edad. “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor. Siento que no es justo para el bebé”, expresó por aquel entonces quién ya es madre de Manolo González Vergara, un joven de 34 años fruto de su primer matrimonio con Joe González.

Sin embargo, sus declaraciones fueron rotundamente desmentidas en estas páginas. La estrella de Magic Mike explicó que, a lo largo de su matrimonio, la pareja se sometió a varios tratamientos de fertilización in vitro y que, tras varios intentos fallidos, empezó a considerar la posibilidad de recurrir a una ovodonación. Pero fue él mismo quien abandonó esa idea debido a sus constantes problemas de salud. Según relató, no quería morir y dejar a su entonces esposa con un hijo que no fuera biológicamente suyo.

Actualmente, el actor está en pareja con Catlin O’Connor, a quién le propuso matrimonio en junio de 2025. “Durante siete años pensé que iba a morir la semana siguiente. El mundo se ha vuelto a abrir ante mí”, reveló quién asegura estar muy bien de salud y, por ende, barajando la posibilidad de convertirse en padre junto a su nueva pareja.