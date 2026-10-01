50 Cent arremete contra Diddy tras revelarse la vida de lujo que lleva en la cárcel

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50 Cent ha arremetido contra Sean ‘Diddy’ Combs después de que algunas fuentes alegaran que el magnate del hip hop caído en desgracia lleva una vida de lujos en prisión, que supuestamente incluye masajes, alcohol y el uso de un teléfono de contrabando.

El creador del éxito ‘In da Club’, quien ha mantenido una rivalidad pública con el rapero encarcelado durante décadas, compartió en Instagram un nuevo reportaje de NBC News. En su pie de foto, 50 Cent escribió sobre Diddy: “Jajaja, este tonto no va a escuchar a nadie, ¡es el John Gotti gay!”, comparando al creador del éxito ‘Bad Boy for Life’ con el exjefe de la familia criminal Gambino en la ciudad de Nueva York.

Al compartir su publicación de Instagram, 50 Cent, cuyo nombre real es Curtis James Jackson III, también etiquetó su próxima película, ‘Street Fighter’, en la que interpreta al villano boxeador Balrog. La película se estrena en cines el 16 de octubre. Esto ocurre después de que NBC entrevistara a cuatro hombres que, según se informa, compartieron celda con Diddy en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, para hablar sobre la vida del rapero tras las rejas.

Los reclusos, a quienes se les concedió el anonimato para que pudieran hablar libremente con la publicación sobre su vida en prisión, alegaron que Diddy, de 56 años, paga a algunos hombres para que cocinen y limpien para él, mientras que otros le hacen la cama y le lavan la ropa. Según los presos, incluso hay un hombre que le da masajes al rapero al estilo chino.

“Esto no es algo normal que se vea en la cárcel. Esto es cosa de ricos”, dijo uno de los hombres a NBC News. “Parece una locura, pero claro, es Diddy”.

NBC obtuvo fotos y videos tomados dentro de la prisión, que aparentemente muestran a Diddy usando un teléfono de contrabando. Varias fuentes internas han alegado que el magnate musical caído en desgracia usa teléfonos celulares de contrabando para navegar por Instagram y ver fotos de desnudos y contenido sexualmente explícito que le envía una exnovia.

También se dice que tiene una reserva de licores de alta gama que suele disfrutar con un grupo reducido de compañeros de prisión los fines de semana por la noche. Una fuente de NBC afirma que, según se informa, los guardias le introducían el alcohol de contrabando al famoso preso. Uno de ellos dijo: “¡Claro que sí, bebí con él!”, afirmando que disfrutó de Hennessy con Diddy tras las rejas.

Tras la impactante noticia, un portavoz de Diddy restó importancia a los detalles de su vida en prisión, declarando: “El escrutinio constante de cada detalle, por insignificante que parezca, de la vida de Sean Combs en prisión ha llegado al punto en que los medios de comunicación presentan la vida cotidiana en la cárcel como noticia. La única noticia real es que Sean continúa cumpliendo su condena mientras espera la decisión del tribunal sobre su apelación”.

Mientras tanto, un portavoz de la Oficina de Prisiones declaró a NBC que la agencia no divulga información sobre las condiciones de un recluso en particular por “razones de privacidad, seguridad y confidencialidad”. Añadió en un comunicado: “Como para todas las agencias penitenciarias, el contrabando, en particular los teléfonos celulares, los narcóticos y las armas, sigue siendo un desafío constante, y continuamos abordando el problema de la introducción de contrabando en nuestras instalaciones”.

El fundador de Bad Boy Records cumple actualmente una condena de 50 meses tras ser declarado culpable de dos infracciones a la Ley Mann por transporte con fines de prostitución. Antes de recibir su sentencia en octubre de 2025, fue absuelto de cargos más graves como crimen organizado y trata de personas con fines sexuales, por los que podría haber enfrentado cadena perpetua.

Su fecha de salida de prisión se ha modificado varias veces, pasando de febrero a enero y luego de nuevo a febrero. Ahora, se ha vuelto a fijar para el 21 de enero de 2028. Su fecha anterior era el 20 de febrero de 2028.