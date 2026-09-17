Macklemore dona un millón de dólares a organizaciones de ayuda a los palestinos

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Macklemore ha anunciado que va a donar el millón de dólares que ganó como telonero en la gira por EE. UU. de Ed Sheeran a organizaciones que prestan ayuda humanitaria a los palestinos, lo que ha provocado una reacción pública por parte de Robert Kraft, el dueño de los New England Patriots.

El lunes, el rapero de 43 años fue excluido de la gira «Loop Tour» de Sheeran después de que, en repetidas ocasiones, pidiera «Libertad para Palestina» e interpretara su canción contra el «Israel o», «Hind’s Hall», durante su actuación como telonero en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, los días 4 y 5 de septiembre.

Macklemore afirmó que Kraft, de 85 años, presionó a Sheeran para que lo excluyera de la gira diciéndole al cantante que no se le permitiría actuar en el Gillette Stadium y moviendo a otros propietarios de estadios para que lanzaran un ultimátum similar. Kraft confirmó más tarde que se oponía a la participación de Macklemore en el Gillette basándose en lo que describió como el historial de retórica antisemita del rapero de «Thrift Shop».

Sheeran, de 35 años, ha dicho que la decisión la tomaron el promotor de la gira y los propietarios de las salas, no él personalmente.

En una publicación de « Instagram » del miércoles, Macklemore contó que va a donar lo que gane en la gira «Loop Tour» a seis organizaciones, entre las que están el Fondo de Ayuda a los Niños de Palestina (PCRF), HEAL Palestine, el comedor social « Gaza », Medical Aid for Palestinians, el Comité Nacional de EE. UU. de la UNRWA y American Near East Refugee Aid (ANERA).

«Con todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas, quiero volver a centrar la conversación en lo que realmente importa: el pueblo palestino, al que siguen matando, que sigue viviendo bajo ocupación militar y que sigue luchando por su libertad», escribió.

«Voy a donar todo el millón de dólares de mis ganancias netas de la gira Loop Tour de Ed Sheeran a seis organizaciones que trabajan directamente para apoyar al pueblo palestino», continuó. «E invito a Robert Kraft a que iguale mi donación. Sea cual sea el tema en el que no estemos de acuerdo, quizá podamos ponernos de acuerdo en esto: las vidas de los palestinos merecen ser protegidas. La vida de un palestino no vale menos que cualquier otra vida en este mundo».

«Quiero poner el foco en los padres que llevan a sus hijos a hospitales que carecen de los recursos básicos para tratarlos, y en los médicos, paramédicos, periodistas y trabajadores humanitarios que siguen volviendo allí. Quiero poner el foco en los organizadores y activistas que han pagado un precio muy alto por apoyar a Palestina», añadió Macklemore. «El riesgo al que se enfrentan es de un orden muy diferente al mío».

Macklemore comentó que «para mí, extender un cheque es una de las formas de solidaridad que menos me cuesta».

« amo en hacerlo porque puedo y porque estas organizaciones están trabajando en ello mientras gran parte del mundo se dedica a debatirlo», escribió.