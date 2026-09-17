Investigación revela entregas de inmigrantes entre ICE y la policía de Port Chester

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PORT CHESTER.- Una investigación reciente ha revelado que la policía de Port Chester, en el condado de Westchester, realizó decenas de entregas de personas a agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en los últimos años.

El hallazgo ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y líderes locales, quienes cuestionan la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria.

Los documentos obtenidos por organizaciones civiles muestran que, en múltiples ocasiones, agentes de la policía local notificaron o entregaron directamente a inmigrantes detenidos por infracciones menores, permitiendo su traslado a centros de detención federal. Según los reportes, algunos de los casos involucraron personas sin antecedentes criminales graves, lo que ha reavivado el debate sobre el papel de las fuerzas locales en la aplicación de leyes migratorias.

Activistas y abogados de inmigración sostienen que estas prácticas podrían violar políticas estatales que limitan la colaboración con ICE. Nueva York, al igual que Connecticut, ha adoptado medidas para proteger a las comunidades inmigrantes y evitar que las autoridades locales actúen como extensiones del sistema federal de deportación.

“Estas entregas generan miedo y desconfianza en la comunidad”, señaló un representante de la organización Make the Road NY.

Por su parte, la policía de Port Chester defendió sus acciones, argumentando que las colaboraciones se realizaron dentro del marco legal y en casos donde existían órdenes federales válidas. Sin embargo, la falta de transparencia en los procedimientos ha sido uno de los puntos más criticados por los grupos comunitarios, que exigen mayor rendición de cuentas y supervisión independiente.

El alcalde y miembros del concejo municipal han pedido una revisión interna para determinar si las prácticas de cooperación con ICE se ajustan a las políticas locales y estatales.

Algunos funcionarios han propuesto establecer protocolos más claros para evitar que las detenciones rutinarias deriven en procesos de deportación injustificados.

La investigación continúa y podría tener repercusiones en otros municipios del área metropolitana de Nueva York. Mientras tanto, la comunidad inmigrante de Port Chester vive con creciente incertidumbre, temiendo que la colaboración entre la policía y ICE se traduzca en más arrestos y deportaciones en el futuro.