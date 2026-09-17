Hospitales de CT reportan enormes pérdidas por Medicaid y Medicare

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NORWALK.- Los hospitales de Connecticut enfrentan una fuerte presión financiera debido a que los pagos de los programas públicos Medicaid y Medicare no cubren completamente el costo de la atención médica que brindan a sus pacientes. Según datos de la Connecticut Hospital Association (CHA), durante el año fiscal 2024 las pérdidas asociadas a ambos programas alcanzaron cerca de $3 mil millones.

De acuerdo con la asociación hospitalaria, los centros médicos del Estado registraron aproximadamente $1.46 mil millones en pérdidas relacionadas con Medicaid y otros $1.51 mil millones por Medicare.

La CHA sostiene que, en promedio, Medicaid reembolsa alrededor del 58% del costo de la atención, mientras Medicare cubre cerca del 80%.

El problema es especialmente relevante porque una gran parte de los pacientes hospitalizados en Connecticut depende de programas públicos. El informe financiero estatal correspondiente al año fiscal 2024 indica que el 71% de las altas hospitalarias estuvo cubierto por programas gubernamentales como Medicare, Medicaid y otros planes públicos.

Los hospitales argumentan que esta diferencia entre lo que cuesta brindar la atención y lo que reciben de los programas públicos aumenta la presión sobre sus presupuestos.

La CHA también señala que los centros médicos enfrentan mayores gastos en medicamentos, salarios, personal contratado y otros servicios, mientras los márgenes operativos permanecen bajo presión.

Sin embargo, no existe consenso sobre la magnitud o las causas del problema.

La Oficina de Estrategia de Salud de Connecticut modificó recientemente su metodología para calcular los pagos de Medicaid y determinó que, al incluir ciertos pagos suplementarios y ajustar los costos atribuibles directamente a la atención, Medicaid cubrió aproximadamente 87% de los costos de atención de pacientes en el estado; utilizando el método anterior, la cifra habría sido 78%.

El debate tiene consecuencias que van más allá de las finanzas hospitalarias. La Connecticut Hospital Association advierte que los bajos reembolsos públicos pueden contribuir a trasladar parte de los costos hacia los seguros comerciales, lo que podría terminar afectando las primas que pagan trabajadores y familias.

Al mismo tiempo, organizaciones de política sanitaria cuestionan que las pérdidas de Medicaid sean por sí solas la explicación de los problemas financieros de los hospitales.