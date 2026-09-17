Estados Unidos intensifica su política migratoria mientras aumentan los operativos de ICE y los desafíos judiciales

WASHINGTON DC.-La política migratoria de Estados Unidos atraviesa una etapa de fuerte actividad de las autoridades federales, con un aumento de los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), nuevas disputas judiciales y cambios regulatorios que afectan tanto a inmigrantes indocumentados como a personas con procesos migratorios legales.

Uno de los datos más recientes refleja la magnitud de los operativos. Según datos gubernamentales preliminares revisados por Reuters, ICE realizó cerca de 51,000 arrestos durante agosto, el tercer récord mensual consecutivo. Sin embargo, el incremento de detenciones no se ha traducido proporcionalmente en un aumento de las deportaciones: el promedio se mantuvo alrededor de 1,200 deportaciones diarias.

La actividad de ICE también se ha extendido a diferentes estados. En Indiana, la agencia informó esta semana que 426 personas fueron detenidas durante una operación de cinco días realizada entre finales de agosto y principios de septiembre. ICE indicó que algunos de los detenidos tenían antecedentes relacionados con delitos sexuales, agresiones, violencia doméstica y tráfico de drogas, aunque la agencia no proporcionó el historial criminal de cada una de las personas arrestadas.

En Connecticut, la aplicación de las leyes migratorias continúa generando controversia. Una operación de cuatro días realizada recientemente terminó, según ICE, con 118 arrestos. El caso que más atención ha recibido involucra a un hombre detenido después de dejar a su hijo cerca de una parada de autobús escolar en Danbury. ICE ha negado que el arresto estuviera dirigido específicamente contra padres en una parada de autobús, mientras que videos obtenidos posteriormente muestran el operativo en las inmediaciones.

El impacto de la situación migratoria también se ha reflejado en las escuelas. Autoridades educativas de Danbury informaron que durante los primeros días del nuevo año escolar aumentaron las ausencias de estudiantes, y algunos educadores señalaron que familias preocupadas por las operaciones migratorias estaban evitando enviar a sus hijos a clases. El distrito, por su parte, ha reiterado que las escuelas continúan abiertas y que el estatus migratorio no determina el derecho de un estudiante a recibir educación.

El debate llegó nuevamente al Congreso este jueves. El senador demócrata por Connecticut Chris Murphy anunció proyectos de ley destinados a impedir determinadas operaciones de aplicación migratoria en lugares como paradas de autobuses escolares, parques infantiles y centros de cuidado infantil. Las propuestas se producen después del operativo realizado en Connecticut y todavía enfrentan un Congreso dividido, por lo que su aprobación no está asegurada.

Mientras aumentan los enfrentamientos políticos y judiciales, un tribunal federal impuso nuevos límites a los arrestos migratorios sin orden judicial en el sur de California. La orden, emitida el 2 de septiembre y dada a conocer públicamente esta semana, exige que los agentes consideren las circunstancias del caso y la posibilidad de fuga antes de realizar determinados arrestos sin una orden. La medida alcanza a varios condados del Distrito Central de California, incluidos Los Ángeles, Orange y Riverside.

Otro frente importante se encuentra en las universidades. Una norma de Seguridad Nacional que buscaba sustituir el sistema de permanencia por “duration of status” para determinados estudiantes y visitantes con visas F y J fue bloqueada temporalmente por un tribunal federal el 14 de septiembre. De acuerdo con la información publicada por Georgetown University, la decisión impidió que la nueva regla entrara en vigor a nivel nacional mientras continúa el litigio.

Para quienes buscan obtener la residencia permanente, este viernes 18 de septiembre también representa una fecha importante. USCIS comenzará a aplicar una nueva política relacionada con la determinación de “carga pública”. El Departamento de Seguridad Nacional informó que los funcionarios podrán evaluar, caso por caso, un conjunto más amplio de circunstancias financieras y personales al analizar determinadas solicitudes de ajuste de estatus. USCIS también indicó que a partir de esa fecha deberá utilizarse una versión revisada del Formulario I-485.

La dirección de ICE también enfrenta incertidumbre. Este jueves la Casa Blanca retiró la nominación de Lance Schroyer para dirigir formalmente la agencia, dejando nuevamente a ICE sin un director confirmado por el Senado. Actualmente la institución está encabezada de manera interina, mientras continúa la presión política y pública alrededor de sus operaciones de aplicación migratoria.

La jornada también quedó marcada por un caso que involucra a un propio agente de ICE. Christian Castro fue detenido en Minneapolis y enfrenta cargos estatales relacionados con el presunto tiroteo contra un ciudadano venezolano ocurrido en enero, además de acusaciones federales de haber proporcionado información falsa a investigadores. El Departamento de Seguridad Nacional lo había suspendido y existe una investigación sobre el incidente. El caso se suma al debate nacional sobre los procedimientos y mecanismos de supervisión de los agentes encargados de aplicar las leyes migratorias.

En conjunto, la actualidad migratoria estadounidense está marcada por una combinación de mayor actividad de ICE, miles de arrestos, nuevas reglas administrativas, litigios federales y debates sobre dónde y cómo pueden realizarse los operativos. La situación continúa evolucionando rápidamente y varias de las medidas anunciadas están siendo cuestionadas ante los tribunales, por lo que las reglas aplicables pueden cambiar en las próximas semanas.