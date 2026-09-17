Bridgeport debate el reconocimiento de fiesta musulmana en las escuelas públicas

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BRIDGEPORT.- La ciudad de Bridgeport se encuentra en medio de un debate sobre la posibilidad de reconocer Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del calendario musulmán, como día feriado escolar.

La propuesta busca incluir esta celebración dentro del calendario académico oficial, permitiendo que los estudiantes y empleados musulmanes puedan observar la fecha sin penalizaciones ni ausencias injustificadas.

El tema fue presentado ante la junta escolar por líderes comunitarios y religiosos, quienes argumentan que el reconocimiento de Eid al-Adha representaría un paso hacia la inclusión y el respeto por la diversidad cultural y religiosa de la ciudad. Bridgeport, una de las comunidades más diversas de Connecticut, cuenta con una creciente población musulmana que participa activamente en la vida educativa y social local.

Durante la sesión, algunos miembros de la junta expresaron apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de reflejar la pluralidad de creencias en las políticas escolares. Sin embargo, otros plantearon preocupaciones sobre el impacto logístico y financiero que podría tener agregar un nuevo feriado al calendario académico, especialmente en un sistema ya ajustado por días de instrucción obligatoria.

Padres y estudiantes musulmanes que asistieron al debate compartieron testimonios sobre las dificultades que enfrentan cada año al tener que elegir entre asistir a clases o participar en las celebraciones religiosas. “Queremos que nuestros hijos se sientan vistos y respetados”, señaló uno de los líderes comunitarios, enfatizando que el reconocimiento oficial sería un gesto de equidad y pertenencia.

Por su parte, representantes del distrito escolar indicaron que están evaluando la propuesta y consultando con otros municipios que ya han adoptado medidas similares. Ciudades como New York y Paterson, en Nueva Jersey, reconocen Eid al-Adha y Eid al-Fitr como feriados escolares, lo que ha sido citado como ejemplo de integración cultural en el sistema educativo.

El debate continuará en las próximas semanas, con audiencias públicas y análisis de impacto antes de que la junta tome una decisión final. Mientras tanto, la discusión ha abierto un diálogo más amplio sobre cómo las escuelas de Bridgeport pueden reflejar mejor la diversidad religiosa y cultural de su comunidad.