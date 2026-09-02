Lionel Richie es hospitalizado en la UCI tras un concierto el fin de semana

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Según los informes, Lionel Richie ha sido hospitalizado en la UCI tras un concierto el fin de semana.

Se dice que el músico de 77 años, ganador de un premio Grammy, le pidió a su equipo que le trajera una silla al finalizar su concierto del sábado (29/08/26) en St. Louis, Missouri, con una interpretación de All Night Long.

Según TMZ, Richie ingresó en el hospital por precaución poco después de la actuación para someterse a algunas pruebas.

Fue atendido en la unidad de cuidados intensivos y, a fecha del lunes 31 de agosto de 2026 por la tarde, hora local, permanece hospitalizado.

Según el medio, se espera que Richie reciba el alta hospitalaria el martes, mientras que el próximo concierto de su gira Sing a Song All Night Long Tour está programado para el 26 de septiembre en San Francisco.

A finales de junio, la cantante se vio obligada a posponer dos conciertos tras sentirse indispuesta en el escenario durante la primera noche de la gira.

Según el Minnesota Star Tribune, Lionel estaba interpretando Dancing on the Ceiling durante la noche inaugural de la gira en St. Paul cuando comenzó a sentirse mareado y se sentó en el escenario antes de abandonar la actuación antes de tiempo.

Unos 40 minutos después, el saxofonista Dino Soldo regresó para dirigirse al público.

Dino dijo: “Lamentablemente, Lionel no se encuentra bien. No podrá continuar. Se proporcionará más información”.

Regresó a los escenarios el 30 de junio y bromeó con sus fans: “No tienen ni idea de lo que he pasado en las últimas 24 horas, escuchando a mis amigos darme consejos sobre lo que debería estar haciendo”.

Más tarde escribió en Instagram: “Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo vuestro cariño. Estoy bien y les agradezco a todos ustedes”.

Añadió: “Pittsburgh y Detroit fueron una auténtica maravilla. La energía, el baile, las caras del público… creamos recuerdos inolvidables juntos. Nos vemos en Toronto… ¡vamos a festejar toda la noche!”.

Este regreso se produce en un momento en que el artista ganador del premio Grammy sigue disfrutando de una popularidad renovada gracias a sus giras con entradas agotadas en estadios y su papel de larga duración como juez en American Idol, mientras que clásicos como Hello, All Night Long (All Night), Say You, Say Me y Dancing on the Ceiling siguen siendo imprescindibles en sus actuaciones en directo.