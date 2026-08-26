Yonkers restablece el servicio de agua, pero continúa el aviso de hervir el agua

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YONKERS.- La noticia de mayor impacto inmediato para los residentes de Westchester County este miércoles 26 de agosto de 2026 es la emergencia relacionada con el suministro de agua en Yonkers, donde una rotura de una tubería principal provocó interrupciones del servicio y llevó al Departamento de Salud del Condado a emitir un aviso de hervir el agua para determinadas zonas.

El servicio de agua fue restablecido este miércoles poco antes de las 4 de la tarde en parte de Nepperhan Valley, después de que equipos municipales realizaran reparaciones a la tubería que se rompió el domingo. Sin embargo, las autoridades mantienen el aviso preventivo de hervir el agua hasta el viernes 28 de agosto, debido al riesgo de contaminación asociado con la reducción de la presión en el sistema.

El aviso afecta específicamente a determinadas propiedades de Moquette Row North y de Nepperhan Avenue, entre Lake Avenue y Ashburton Avenue. Los residentes de las áreas afectadas deben hervir el agua durante al menos un minuto antes de utilizarla para beber, preparar alimentos, lavar los platos a mano o cepillarse los dientes.

Las autoridades aclararon que actividades como bañarse, lavar ropa y utilizar el lavavajillas pueden realizarse con normalidad. También recomendaron a los residentes que tengan agua descolorida dejar correr el agua fría hasta que vuelva a salir clara antes de utilizarla para beber o cocinar.

La ciudad informó además que se ha distribuido agua embotellada a hogares y negocios afectados y que los residentes recibirán información mediante llamadas automáticas. Las autoridades locales y del condado mantienen líneas telefónicas para atender preguntas relacionadas con el suministro y el aviso sanitario.

La situación mantiene la atención puesta en la infraestructura de agua de Yonkers y en la seguridad de los residentes mientras continúan las medidas preventivas. Aunque el servicio ya fue restaurado, las autoridades piden a las personas que viven en las zonas afectadas seguir estrictamente el aviso de hervir el agua hasta que sea levantado oficialmente.