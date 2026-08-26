ICE aumenta sus operativos en Connecticut y genera tensión en Danbury y Stamford

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STAMFORD.- La noticia que domina la agenda de Connecticut este miércoles 26 de agosto de 2026 es el aumento de las operaciones de inmigración de ICE en distintas comunidades del estado, particularmente en Danbury y Stamford. Autoridades estatales y organizaciones defensoras de los inmigrantes han expresado preocupación luego de reportes sobre la detención de aproximadamente dos docenas de personas en espacios públicos. Algunos de estos operativos fueron grabados y posteriormente difundidos en redes sociales.

El gobernador Ned Lamont y el fiscal general William Tong criticaron públicamente las recientes acciones de los agentes federales. Lamont cuestionó lo que considera un uso agresivo de la autoridad migratoria y señaló posibles conflictos con leyes estatales que limitan determinadas actuaciones de ICE, mientras Tong indicó que está siguiendo de cerca la situación ante posibles preocupaciones relacionadas con los derechos civiles.

La situación también ha puesto bajo atención la relación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración. Una investigación publicada este miércoles encontró que departamentos de policía de Connecticut han recibido decenas de solicitudes de información relacionadas con personas que podrían ser objetivo de acciones migratorias. El uso de registros policiales como fuente de información para investigaciones de inmigración se ha convertido en un tema especialmente sensible.

En Danbury, la preocupación ha aumentado debido a la presencia de agentes federales y a los reportes de detenciones de trabajadores y otras personas en lugares públicos. Las autoridades estatales han señalado que todavía no conocen la identidad de todas las personas detenidas y que ICE no ha confirmado públicamente los arrestos específicos, argumentando razones de seguridad operacional.

El tema ha generado además un llamado de organizaciones comunitarias para que los inmigrantes conozcan sus derechos y busquen asesoría legal o apoyo de organizaciones confiables si son abordados por agentes federales. Las autoridades estatales también han advertido que la tensión puede aumentar si continúan operativos considerados excesivamente agresivos en comunidades donde existe una importante población inmigrante.

La jornada de este 26 de agosto deja así a la inmigración como uno de los principales asuntos políticos y sociales de Connecticut. Mientras las autoridades estatales cuestionan la estrategia federal y ICE continúa realizando acciones de aplicación de las leyes migratorias, Danbury, Stamford y otras comunidades permanecen atentas a posibles nuevos operativos, en un escenario que podría intensificar el debate sobre seguridad, derechos civiles y cooperación entre los gobiernos estatal, local y federal.